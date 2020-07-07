النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجدداً.. قطر تحاول عرقلة الاستحواذ على نيوكاسل عبر رجل أعمال أمريكي.. وهذا هو المقابل

صحيفة بريطانية اطلعت على محادثات تشير إلى وقوف "الخليفي" وراء العرض

في محاولة قطرية جديدة لإيقاف استحواذ صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المستثمرين على نادي نيوكاسل الإنجليزي، كشفت صحيفة بريطانية عن دفع ناصر الخليفي، رئيس شبكة beIN الرياضية، والمقرّب من الأسرة الحاكمة القطرية، لرجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، لتقديم عرض استحواذ على النادي الإنجليزي الشهير، مقابل شراء خدمات البث "Clear TV" التي يملكها الأمريكي.

وقالت مصادر قريبة من "الخليفي" لصحيفة "الصن" البريطانية، إنه تحدث إلى "موريس" بشأن تقديم عرض "لعرقلة الاستحواذ السعودي".

وعلى الرغم من نفي رجل الأعمال الأمريكي صحة المزاعم، إلا أن الصحيفة البريطانية اطلعت على مراسلات ومحادثات تشير إلى ضلوع "الخليفي"، في تقديم العرض الأمريكي لشراء نيوكاسل.

ووفقاً للصن، فإن رجل الأعمال الأمريكي مدفوعاً بوعد بشراء قطر خدمات البث التلفزيوني التي يملكها "Clear TV" في حال استطاع الاستحواذ على النادي الإنجليزي، وعرقلة مساعي صندوق الاستثمارات العامة وحلفائه المستثمرين الدوليين.

عملية الفحص مستمرة

وما زالت إدارة الدوري الإنجليزي مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع شركاء ومستثمرين دوليين آخرين، حيث أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي بيل بوش، لمؤيدي نيوكاسل يونايتد، الذين يتوقون لإتمام الصفقة لإعادة ناديهم إلى مصاف الكبار مرة أخرى، أن صفقة الاستحواذ على النادي لم يتم حظرها، وأنها ما زالت مستمرة، على الرغم من الشائعات التي أثيرت عن انهيارها.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي إعادة هيكلة للإدارة، وضخ أموال واستثمارات كبيرة في مرافق النادي ومنشآته وأكاديميته، والتعاقد مع بعض اللاعبين؛ حتى يتناسب مع طموح الملاك الجدد، وجماهير النادي المتعطشة للعودة إلى منصات التتويج.

بينما تستميت قطر لإفشال الصفقة عبر سيل من الأكاذيب والاتهامات الزائفة، والتقارير الإعلامية غير الحقيقية، والخطابات والمناشدات إلى إدارة الدوري الإنجليزي، والأندية الأعضاء، ولأبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية، تطالبهم فيها بوقف صفقة الاستحواذ السعودية على النادي الإنجليزي العريق؛ بدعوى تورط المملكة في قرصنة محتويات شبكة beIN القطرية المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي.

قطر نادي نيوكاسل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجدداً.. قطر تحاول عرقلة الاستحواذ على نيوكاسل عبر رجل أعمال أمريكي.. وهذا هو المقابل
سبق

في محاولة قطرية جديدة لإيقاف استحواذ صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المستثمرين على نادي نيوكاسل الإنجليزي، كشفت صحيفة بريطانية عن دفع ناصر الخليفي، رئيس شبكة beIN الرياضية، والمقرّب من الأسرة الحاكمة القطرية، لرجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، لتقديم عرض استحواذ على النادي الإنجليزي الشهير، مقابل شراء خدمات البث "Clear TV" التي يملكها الأمريكي.

وقالت مصادر قريبة من "الخليفي" لصحيفة "الصن" البريطانية، إنه تحدث إلى "موريس" بشأن تقديم عرض "لعرقلة الاستحواذ السعودي".

وعلى الرغم من نفي رجل الأعمال الأمريكي صحة المزاعم، إلا أن الصحيفة البريطانية اطلعت على مراسلات ومحادثات تشير إلى ضلوع "الخليفي"، في تقديم العرض الأمريكي لشراء نيوكاسل.

ووفقاً للصن، فإن رجل الأعمال الأمريكي مدفوعاً بوعد بشراء قطر خدمات البث التلفزيوني التي يملكها "Clear TV" في حال استطاع الاستحواذ على النادي الإنجليزي، وعرقلة مساعي صندوق الاستثمارات العامة وحلفائه المستثمرين الدوليين.

عملية الفحص مستمرة

وما زالت إدارة الدوري الإنجليزي مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع شركاء ومستثمرين دوليين آخرين، حيث أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي بيل بوش، لمؤيدي نيوكاسل يونايتد، الذين يتوقون لإتمام الصفقة لإعادة ناديهم إلى مصاف الكبار مرة أخرى، أن صفقة الاستحواذ على النادي لم يتم حظرها، وأنها ما زالت مستمرة، على الرغم من الشائعات التي أثيرت عن انهيارها.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي إعادة هيكلة للإدارة، وضخ أموال واستثمارات كبيرة في مرافق النادي ومنشآته وأكاديميته، والتعاقد مع بعض اللاعبين؛ حتى يتناسب مع طموح الملاك الجدد، وجماهير النادي المتعطشة للعودة إلى منصات التتويج.

بينما تستميت قطر لإفشال الصفقة عبر سيل من الأكاذيب والاتهامات الزائفة، والتقارير الإعلامية غير الحقيقية، والخطابات والمناشدات إلى إدارة الدوري الإنجليزي، والأندية الأعضاء، ولأبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية، تطالبهم فيها بوقف صفقة الاستحواذ السعودية على النادي الإنجليزي العريق؛ بدعوى تورط المملكة في قرصنة محتويات شبكة beIN القطرية المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
11:11 AM

مجدداً.. قطر تحاول عرقلة الاستحواذ على نيوكاسل عبر رجل أعمال أمريكي.. وهذا هو المقابل

صحيفة بريطانية اطلعت على محادثات تشير إلى وقوف "الخليفي" وراء العرض

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
5,435

في محاولة قطرية جديدة لإيقاف استحواذ صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المستثمرين على نادي نيوكاسل الإنجليزي، كشفت صحيفة بريطانية عن دفع ناصر الخليفي، رئيس شبكة beIN الرياضية، والمقرّب من الأسرة الحاكمة القطرية، لرجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، لتقديم عرض استحواذ على النادي الإنجليزي الشهير، مقابل شراء خدمات البث "Clear TV" التي يملكها الأمريكي.

وقالت مصادر قريبة من "الخليفي" لصحيفة "الصن" البريطانية، إنه تحدث إلى "موريس" بشأن تقديم عرض "لعرقلة الاستحواذ السعودي".

وعلى الرغم من نفي رجل الأعمال الأمريكي صحة المزاعم، إلا أن الصحيفة البريطانية اطلعت على مراسلات ومحادثات تشير إلى ضلوع "الخليفي"، في تقديم العرض الأمريكي لشراء نيوكاسل.

ووفقاً للصن، فإن رجل الأعمال الأمريكي مدفوعاً بوعد بشراء قطر خدمات البث التلفزيوني التي يملكها "Clear TV" في حال استطاع الاستحواذ على النادي الإنجليزي، وعرقلة مساعي صندوق الاستثمارات العامة وحلفائه المستثمرين الدوليين.

عملية الفحص مستمرة

وما زالت إدارة الدوري الإنجليزي مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع شركاء ومستثمرين دوليين آخرين، حيث أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي بيل بوش، لمؤيدي نيوكاسل يونايتد، الذين يتوقون لإتمام الصفقة لإعادة ناديهم إلى مصاف الكبار مرة أخرى، أن صفقة الاستحواذ على النادي لم يتم حظرها، وأنها ما زالت مستمرة، على الرغم من الشائعات التي أثيرت عن انهيارها.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي إعادة هيكلة للإدارة، وضخ أموال واستثمارات كبيرة في مرافق النادي ومنشآته وأكاديميته، والتعاقد مع بعض اللاعبين؛ حتى يتناسب مع طموح الملاك الجدد، وجماهير النادي المتعطشة للعودة إلى منصات التتويج.

بينما تستميت قطر لإفشال الصفقة عبر سيل من الأكاذيب والاتهامات الزائفة، والتقارير الإعلامية غير الحقيقية، والخطابات والمناشدات إلى إدارة الدوري الإنجليزي، والأندية الأعضاء، ولأبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية، تطالبهم فيها بوقف صفقة الاستحواذ السعودية على النادي الإنجليزي العريق؛ بدعوى تورط المملكة في قرصنة محتويات شبكة beIN القطرية المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,619
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,856

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة