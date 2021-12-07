تعرَّف على طموحات أصغر صقار في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أطلق اسم رئيس نادي الشباب على صقره.. ويرافق والده في التدريب

تواجد أصغر صقار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم حتى 16 ديسمبر الحالي، حيث حضر مع والده وتواجد في منطقة الإطلاق.

واستطاع الصقار الأصغر أن يجذب أنظار الموجودين، خاصة أنه كان جريئاً في تفاعله وتجاوبه مع التساؤلات كافة.

وقال الصقار الصغير براك بن محمد الحزامي، إن عمره خمسة أعوام، وإنه يهوى الصقارة، موضحاً أنه كان يحرص على مرافقة والده خلال التدريبات.

وكشف براك، أنه أطلق اسم "بلطان"، على صقره المشارك في منافسات فئة الجير شاهين للمُلاك المحليين يوم أمس، على اسم خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

وأعلن براك التحدّي في شوطي الهيثم، لافتًا إلى أنه سيكون موجوداً في شوط الهيثم، حيث يطمح لتحقيق المركز الأول.

وبخصوص تدريبه صقره؛ قال أصغر صقار: أذهب للتدريب مع والدي بعد صلاة الفجر.

وعمّا سيفعل لو كسب جائزة، أضاف أنه سيتقاسمها مع والده، وسيشتري بنصيبه جهاز بلايستيشن وجوالاً وصقراً.

من جهته، قال والد براك، محمد الحزامي، إن ابنه تأثر لعدم إحرازهم المركز الأول، وكاد يضرب الصقر.

وأضاف: أفهمته أن هذا حال السباقات ويمكن أن نعوّض في المستقبل.

وأكد أنه تعمد المجيء بابنه إلى ملهم وحضور منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، حتى يعتاد هذه الأجواء ويتعلم أن هنالك فوزاً وخسارة، ولاسيما أنه يعشق الصقارة ولديه شغف كبير بها.

يُذكر أن براك الحزامي يعد أصغر صقار يتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ويرافق والده في جميع مراحل المشاركة حتى منطقة الإطلاق.