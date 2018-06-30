"الأرصاد": رياحٌ سطحيّة مُثيرة للأتربة على 5 مناطق بينها الرياض

سماءٌ غائمة بالجنوبية والغربية وسُحب رعديّة مُمطرة في المرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المُثيرة للأتربة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، نجران)، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكوًّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.