النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

1322 حالة شفاء جديدة.. ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة إلى 9120 حالة

الإصابات تصل إلى 35432 بينها 26856 نشطة تتلقى الرعاية

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 9120 حالة؛ مما يعتبر مؤشرًا إيجابيًّا؛ حيث تم تحقيق قفزة كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

‏وأعلن المتحدث باسم ‫وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة من فيروس ‫كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها حالات مستقرة، و141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
1322 حالة شفاء جديدة.. ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة إلى 9120 حالة
سبق

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 9120 حالة؛ مما يعتبر مؤشرًا إيجابيًّا؛ حيث تم تحقيق قفزة كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

‏وأعلن المتحدث باسم ‫وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة من فيروس ‫كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها حالات مستقرة، و141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:59 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:10 PM

1322 حالة شفاء جديدة.. ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة إلى 9120 حالة

الإصابات تصل إلى 35432 بينها 26856 نشطة تتلقى الرعاية

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,071

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 9120 حالة؛ مما يعتبر مؤشرًا إيجابيًّا؛ حيث تم تحقيق قفزة كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

‏وأعلن المتحدث باسم ‫وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة من فيروس ‫كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها حالات مستقرة، و141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,017
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,180
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,115

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة