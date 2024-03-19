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"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:01 AM

"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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