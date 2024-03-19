"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-19
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:01 AM
"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.