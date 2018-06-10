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التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة

شقيقه المتوفى: كان يعاني اعتلالات نفسية

عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، عصر اليوم، على جثة شبه متحللة داخل شقة سكنية بحي أم الجود بالعاصمة المقدسة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عصر اليوم، من شخص يفيد بوفاة شقيقه داخل منزله، وعند مباشرة الدوريات الأمنية للموقع في حي أم الجود بمكة المكرمة، عُثر على شخص متوفى داخل المنزل وبجواره سلاح ناري، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت المعلومات إلى أن شقيقه الذي أبلغ الجهات الأمنية أفاد بأن المتوفى يعاني اعتلالات نفسية.

وتم نقل جثمان المتوفى التي بدت متحللة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين استكمال التحقيقات اللازمة.

من جانب آخر، فتحت شرطة المنصور، بعد تسلّمها الحادثة؛ ملف تحقيق لكشف ملابساتها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها بحكم الاختصاص.

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التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة
سبق

عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، عصر اليوم، على جثة شبه متحللة داخل شقة سكنية بحي أم الجود بالعاصمة المقدسة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عصر اليوم، من شخص يفيد بوفاة شقيقه داخل منزله، وعند مباشرة الدوريات الأمنية للموقع في حي أم الجود بمكة المكرمة، عُثر على شخص متوفى داخل المنزل وبجواره سلاح ناري، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت المعلومات إلى أن شقيقه الذي أبلغ الجهات الأمنية أفاد بأن المتوفى يعاني اعتلالات نفسية.

وتم نقل جثمان المتوفى التي بدت متحللة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين استكمال التحقيقات اللازمة.

من جانب آخر، فتحت شرطة المنصور، بعد تسلّمها الحادثة؛ ملف تحقيق لكشف ملابساتها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها بحكم الاختصاص.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:49 PM

التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة

شقيقه المتوفى: كان يعاني اعتلالات نفسية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
10,395

عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، عصر اليوم، على جثة شبه متحللة داخل شقة سكنية بحي أم الجود بالعاصمة المقدسة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عصر اليوم، من شخص يفيد بوفاة شقيقه داخل منزله، وعند مباشرة الدوريات الأمنية للموقع في حي أم الجود بمكة المكرمة، عُثر على شخص متوفى داخل المنزل وبجواره سلاح ناري، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت المعلومات إلى أن شقيقه الذي أبلغ الجهات الأمنية أفاد بأن المتوفى يعاني اعتلالات نفسية.

وتم نقل جثمان المتوفى التي بدت متحللة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين استكمال التحقيقات اللازمة.

من جانب آخر، فتحت شرطة المنصور، بعد تسلّمها الحادثة؛ ملف تحقيق لكشف ملابساتها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها بحكم الاختصاص.

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