بسبب تخفيف الأعباء.. جنوب إفريقيا بأكملها تغرق في ظلام دامس

أعلنت شركة الكهرباء الجنوب إفريقية اليوم، عن التطبيق الفوري لإجراءات تخفيف الأعباء من المستوى الرابع؛ مما أدى إلى إغراق البلاد بأكملها في ظلام دامس.

وقالت الشركة: إن إجراء تخفيف الأحمال من المستوى الرابع؛ سينطلق ابتداء من اليوم، وسيستمر من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة العاشرة ليلًا؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع ناتج عن الأعطال التي وقعت في وحداتها الإنتاجية؛ فضلًا عن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.