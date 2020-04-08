لبنان.. 27 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 575 حالة

لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد على 19 حالة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان أنه حتى اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًّا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة -بالإضافة إلى المختبرات الخاصة- 575 حالة بزيادة 27 حالة عن يوم أمس، من ضمنهم المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا، وهم 7 على متن طائرة مدريد، و4 على متن طائرة باريس، وإصابة على متن رحلة خاصة؛ علمًا بأن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 587 فحصًا.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة.