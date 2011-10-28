النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مشتركة لصالح المرأة باليمن

المشروع سينفَّذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.

وقد وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق، إب باترسون.

وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28،640 امرأة في محافظات "عدن، شبوه، لحج، المهرة، مأرب، وحضرموت".

ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مشتركة لصالح المرأة باليمن
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.

وقد وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق، إب باترسون.

وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28،640 امرأة في محافظات "عدن، شبوه، لحج، المهرة، مأرب، وحضرموت".

ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:43 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مشتركة لصالح المرأة باليمن

المشروع سينفَّذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
476

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.

وقد وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق، إب باترسون.

وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28،640 امرأة في محافظات "عدن، شبوه، لحج، المهرة، مأرب، وحضرموت".

ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,336
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,615
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,798

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة