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طالب بحل عادل وسريع.. الأزهر يدعو جميع المنظمات والهيئات لتحمل مسؤولياتها نحو الروهينجا

عبّر عن بالغ استيائه لما يتعرّضون له من اضطهاد ديني بالقتل والتهجير القسري والإبادة

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، لتحمل مسؤولياتها نحو قضية الروهينجا، والعمل على إيجاد حل عادل وسريع لإنقاذهم وإعادة حقوقهم المغتصبة، مطالبًا "ميانمار" بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ظهر عام 1948، وكفل للجميع حق اعتناق الأديان وممارسة الشعائر الدينية ونبذ الاضطهاد الديني واحترام الأقليات الدينية.


وأعرب الأزهر في بيان اليوم عن بالغ استيائه لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار من اضطهاد ديني بالقتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية؛ مما دفع المئات للفرار بدينهم وركوب البحر، وأسفر مؤخرًا عن مصرع العشرات وإصابة المئات؛ لسوء التغذية وطول المكوث في عرض البحر، بعد أن رُفض استقبالهم في الدول المحيطة.


ووجه الأزهر نداءه إلى الدول المجاورة لميانمار التي يفرّ إليها المهاجرون بأرواحهم ودينهم، إلى تحكيم الضمير في التعامل معهم، ومراعاة معاناتهم وآلامهم، وأن يُحسنوا استقبالهم؛ رأفة ورحمة بحالهم "فالراحمون يرحمهم الرحمن"، داعيًا الله أن يرفع عن مسلمي الروهينجا البلاء وأن يعيدهم إلى وطنهم سالمين.

الروهينجا

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طالب بحل عادل وسريع.. الأزهر يدعو جميع المنظمات والهيئات لتحمل مسؤولياتها نحو الروهينجا
سبق

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، لتحمل مسؤولياتها نحو قضية الروهينجا، والعمل على إيجاد حل عادل وسريع لإنقاذهم وإعادة حقوقهم المغتصبة، مطالبًا "ميانمار" بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ظهر عام 1948، وكفل للجميع حق اعتناق الأديان وممارسة الشعائر الدينية ونبذ الاضطهاد الديني واحترام الأقليات الدينية.


وأعرب الأزهر في بيان اليوم عن بالغ استيائه لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار من اضطهاد ديني بالقتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية؛ مما دفع المئات للفرار بدينهم وركوب البحر، وأسفر مؤخرًا عن مصرع العشرات وإصابة المئات؛ لسوء التغذية وطول المكوث في عرض البحر، بعد أن رُفض استقبالهم في الدول المحيطة.


ووجه الأزهر نداءه إلى الدول المجاورة لميانمار التي يفرّ إليها المهاجرون بأرواحهم ودينهم، إلى تحكيم الضمير في التعامل معهم، ومراعاة معاناتهم وآلامهم، وأن يُحسنوا استقبالهم؛ رأفة ورحمة بحالهم "فالراحمون يرحمهم الرحمن"، داعيًا الله أن يرفع عن مسلمي الروهينجا البلاء وأن يعيدهم إلى وطنهم سالمين.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:04 PM

طالب بحل عادل وسريع.. الأزهر يدعو جميع المنظمات والهيئات لتحمل مسؤولياتها نحو الروهينجا

عبّر عن بالغ استيائه لما يتعرّضون له من اضطهاد ديني بالقتل والتهجير القسري والإبادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، لتحمل مسؤولياتها نحو قضية الروهينجا، والعمل على إيجاد حل عادل وسريع لإنقاذهم وإعادة حقوقهم المغتصبة، مطالبًا "ميانمار" بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ظهر عام 1948، وكفل للجميع حق اعتناق الأديان وممارسة الشعائر الدينية ونبذ الاضطهاد الديني واحترام الأقليات الدينية.


وأعرب الأزهر في بيان اليوم عن بالغ استيائه لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار من اضطهاد ديني بالقتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية؛ مما دفع المئات للفرار بدينهم وركوب البحر، وأسفر مؤخرًا عن مصرع العشرات وإصابة المئات؛ لسوء التغذية وطول المكوث في عرض البحر، بعد أن رُفض استقبالهم في الدول المحيطة.


ووجه الأزهر نداءه إلى الدول المجاورة لميانمار التي يفرّ إليها المهاجرون بأرواحهم ودينهم، إلى تحكيم الضمير في التعامل معهم، ومراعاة معاناتهم وآلامهم، وأن يُحسنوا استقبالهم؛ رأفة ورحمة بحالهم "فالراحمون يرحمهم الرحمن"، داعيًا الله أن يرفع عن مسلمي الروهينجا البلاء وأن يعيدهم إلى وطنهم سالمين.

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