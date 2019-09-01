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"هيئة الباحة" تبدأ جولاتها الميدانية على المدارس مع بداية العام الدراسي

"القاسم" وجّه الفرق بالتحلي بالحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية على المدارس والكليات للقيام بالمهمات الموكلة إليه والتوعوية والتوجيه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الهيئات المتضمنة الوجود المكثف حول المدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد لكل المراحل التعليمية، حيث يتركز عمل الهيئة على الجولات الميدانية بجوار المدارس والكليات والمعاهد بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.

ومن جهة أخرى، وجّه مدير عام فرع منطقة الباحة الشيخ وسام بن أحمد القاسم الفرق الميدانية بالتحلي بالحلم والحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة والتعليمات، سائلاً المولى جل وعلا، لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق والنجاح.

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"هيئة الباحة" تبدأ جولاتها الميدانية على المدارس مع بداية العام الدراسي
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية على المدارس والكليات للقيام بالمهمات الموكلة إليه والتوعوية والتوجيه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الهيئات المتضمنة الوجود المكثف حول المدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد لكل المراحل التعليمية، حيث يتركز عمل الهيئة على الجولات الميدانية بجوار المدارس والكليات والمعاهد بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.

ومن جهة أخرى، وجّه مدير عام فرع منطقة الباحة الشيخ وسام بن أحمد القاسم الفرق الميدانية بالتحلي بالحلم والحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة والتعليمات، سائلاً المولى جل وعلا، لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق والنجاح.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:54 PM

"هيئة الباحة" تبدأ جولاتها الميدانية على المدارس مع بداية العام الدراسي

"القاسم" وجّه الفرق بالتحلي بالحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية على المدارس والكليات للقيام بالمهمات الموكلة إليه والتوعوية والتوجيه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الهيئات المتضمنة الوجود المكثف حول المدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد لكل المراحل التعليمية، حيث يتركز عمل الهيئة على الجولات الميدانية بجوار المدارس والكليات والمعاهد بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.

ومن جهة أخرى، وجّه مدير عام فرع منطقة الباحة الشيخ وسام بن أحمد القاسم الفرق الميدانية بالتحلي بالحلم والحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة والتعليمات، سائلاً المولى جل وعلا، لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق والنجاح.

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