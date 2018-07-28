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مكة المكرمة.. القبض على مقيم "مصري" ارتكب جرائم سطو على المنازل وسرقتها

ضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.

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مكة المكرمة.. القبض على مقيم "مصري" ارتكب جرائم سطو على المنازل وسرقتها
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
06:57 PM

مكة المكرمة.. القبض على مقيم "مصري" ارتكب جرائم سطو على المنازل وسرقتها

ضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.

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