النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس اللبناني يعيّن زينة عكر وزيرة للخارجية خلفًا لـ"المتطاول"

"وهبة" قدم طلبًا بإعفائه من المنصب

ذكرت الرئاسة اللبنانية في حسابها على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسومًا بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، خلفًا لشربل وهبة الذي قدم استقالته وعرف إعلاميًّا بالوزير "المتطاول".

وطلب "وهبة" إعفاءه من منصبه بعد أن تسببت تصريحاتٌ أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع الدول الخليجية.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الرئيس اللبناني يعيّن زينة عكر وزيرة للخارجية خلفًا لـ"المتطاول"
سبق

ذكرت الرئاسة اللبنانية في حسابها على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسومًا بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، خلفًا لشربل وهبة الذي قدم استقالته وعرف إعلاميًّا بالوزير "المتطاول".

وطلب "وهبة" إعفاءه من منصبه بعد أن تسببت تصريحاتٌ أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع الدول الخليجية.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:44 PM

الرئيس اللبناني يعيّن زينة عكر وزيرة للخارجية خلفًا لـ"المتطاول"

"وهبة" قدم طلبًا بإعفائه من المنصب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,819

ذكرت الرئاسة اللبنانية في حسابها على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسومًا بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، خلفًا لشربل وهبة الذي قدم استقالته وعرف إعلاميًّا بالوزير "المتطاول".

وطلب "وهبة" إعفاءه من منصبه بعد أن تسببت تصريحاتٌ أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع الدول الخليجية.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,902
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,363
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة