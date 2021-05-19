الرئيس اللبناني يعيّن زينة عكر وزيرة للخارجية خلفًا لـ"المتطاول"

"وهبة" قدم طلبًا بإعفائه من المنصب

ذكرت الرئاسة اللبنانية في حسابها على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسومًا بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، خلفًا لشربل وهبة الذي قدم استقالته وعرف إعلاميًّا بالوزير "المتطاول".

وطلب "وهبة" إعفاءه من منصبه بعد أن تسببت تصريحاتٌ أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع الدول الخليجية.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.