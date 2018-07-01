انطلاق فعاليات برنامج "موهبة" في جامعة المؤسس بجدة

تشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله

أنطلقت أمس فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2018 والذي تقيمه وتشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في مركز الموهبة والإبداع حيث تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 17 شوال الحالي وحتى 6 من ذي القعدة المقبل وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وقال رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال محمد إسماعيل أن البرنامج يستهدف 190 طالباً من مختلف مناطق المملكة ، ويقدم للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم وتهدف إلى تنمية إمكانات الطلبة المعرفية والشخصية والاجتماعية.

وأوضح إسماعيل أن برنامج هذا العام يهدف لتنمية قدرات الطلبة إلى أقصى طاقة ممكنة وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم ، و تعزيز تواصلهم مع الجامعات العالمية وفتح الآفاق أمامهم لمواصلة الدراسة والتعلم، و إبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.

ويرتكز محتوى موهبة 2018 على المجالات العلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية التي تدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتسق أهم مجالات البرامج مع التقنيات الرئيسية التي أُقرت ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية إضافة إلى تركيز المحتوى على تنمية شخصية الطالب ومهاراته من جميع الجوانب، ويتكون محتوى برامج موهبة الإثرائية من ثلاثة محاور رئيسية وهي المعرفي والمهاري والاجتماعي.

يذكر أن برنامج موهبة الإثرائي بجامعة الملك عبد العزيز سيحصل فيه الموهوبون والموهوبات على تخصصات ضمن مسارين : المسار الأكاديمي ويشمل الهندسة الكهربية ، الهندسة الميكانيكية ،الكيمياء والمجتمع ،التقنية الحيوية ، التشفير وأمن المعلومات ، العلوم الطبية والحيوية ، التشريح وعلم وظائف الأعضاء ، الفيزياء الحديثة ، في حين أن المسار الآخر سيكون بحثياً ويشمل الطاقة والبيئة ، التشييد والبناء وتقنية المعلومات.