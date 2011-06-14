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دون سابق إنذار.. مشهد مروع لانهيار جسر مائي بالصين وسقوط سيارتين

تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي وفي المحصلة إنقاذ رجل وفقدان آخرين

انهار قطاع كبير من جسر يمر فوق نهر واسع؛ مما أدى إلى سقوط سيارتين في المياه وفقدان شخصين، جنوبي الصين؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، قالت شرطة مدينة هيوان؛ بحسب "سكاي نيوز": إن قطاعًا طوله 120 مترًا من الجسر الذي يعود بناؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، انهار في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأظهر تسجيل مصور بثه تلفزيون الصين الرسمي قطاعين في الجسر ذي الستة أقواس ينهاران في غضون ثوان، دون سابق إنذار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن حارسيْ أمن كانا قريبين، أنقذًا رجلًا (44 عامًا)؛ فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، ويغطي الجسر نهر دونغجيانغ في مقاطعة غوان دونغ، وتجري السلطات تحقيقًا للوقوف على سبب الانهيار.

وشهد جنوبي الصين هطولًا غزيرًا للأمطار، وفيضانات تسببت في مقتل 61 شخصًا؛ لكن لم يتبين بعدُ ما إذا كان تزايد منسوب المياه هو سبب انهيار الجسر أم لا.

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دون سابق إنذار.. مشهد مروع لانهيار جسر مائي بالصين وسقوط سيارتين
سبق

انهار قطاع كبير من جسر يمر فوق نهر واسع؛ مما أدى إلى سقوط سيارتين في المياه وفقدان شخصين، جنوبي الصين؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، قالت شرطة مدينة هيوان؛ بحسب "سكاي نيوز": إن قطاعًا طوله 120 مترًا من الجسر الذي يعود بناؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، انهار في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأظهر تسجيل مصور بثه تلفزيون الصين الرسمي قطاعين في الجسر ذي الستة أقواس ينهاران في غضون ثوان، دون سابق إنذار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن حارسيْ أمن كانا قريبين، أنقذًا رجلًا (44 عامًا)؛ فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، ويغطي الجسر نهر دونغجيانغ في مقاطعة غوان دونغ، وتجري السلطات تحقيقًا للوقوف على سبب الانهيار.

وشهد جنوبي الصين هطولًا غزيرًا للأمطار، وفيضانات تسببت في مقتل 61 شخصًا؛ لكن لم يتبين بعدُ ما إذا كان تزايد منسوب المياه هو سبب انهيار الجسر أم لا.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
06:32 PM

دون سابق إنذار.. مشهد مروع لانهيار جسر مائي بالصين وسقوط سيارتين

تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي وفي المحصلة إنقاذ رجل وفقدان آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,965

انهار قطاع كبير من جسر يمر فوق نهر واسع؛ مما أدى إلى سقوط سيارتين في المياه وفقدان شخصين، جنوبي الصين؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، قالت شرطة مدينة هيوان؛ بحسب "سكاي نيوز": إن قطاعًا طوله 120 مترًا من الجسر الذي يعود بناؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، انهار في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأظهر تسجيل مصور بثه تلفزيون الصين الرسمي قطاعين في الجسر ذي الستة أقواس ينهاران في غضون ثوان، دون سابق إنذار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن حارسيْ أمن كانا قريبين، أنقذًا رجلًا (44 عامًا)؛ فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، ويغطي الجسر نهر دونغجيانغ في مقاطعة غوان دونغ، وتجري السلطات تحقيقًا للوقوف على سبب الانهيار.

وشهد جنوبي الصين هطولًا غزيرًا للأمطار، وفيضانات تسببت في مقتل 61 شخصًا؛ لكن لم يتبين بعدُ ما إذا كان تزايد منسوب المياه هو سبب انهيار الجسر أم لا.

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