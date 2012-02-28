والد الطالب ضحية مفحط بيشة يتنازل عن داهس ولده

مدير تعليم المحافظة زار المدرسة وقدّم العزاء لمنسوبيها

تنازل والد الطالب الذي تعرض ابنه للدهس أمام مدرسته ووفاته عن الشاب الذي قام بدهسه أثناء ممارسته التفحيط، فيما زار مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري مدرسة متوسطة عبدالله بن عمر في مكتب النقيع حاضراً طابور الصباح ومعزياً منسوبي المدرسة والطلاب في وفاة الطالب .

ورافق مدير التعليم في زيارته لمدرسة الطالب المتوفى مدير مكتب التعليم عامر السلولي ومشرف القيادة المدرسية حنيف شارع السعدي والعديد من قيادات التعليم في بيشة .

كما قام منسوبو التعليم بتقديم واجب العزاء لذوي الطالب نواف محمد فهيد في منزلهم بمركز الجنينة وشكروا لولي الأمر تنازله عن الطالب المتسبب في الحادث.