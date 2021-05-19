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"لوف" يستدعي " مولر" و"هوملز".. للمشاركة في كأس أوروبا

طالب يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعودة توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ وماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند إلى صفوف المانشافت للمشاركة في كأس أوروبا 2020 وذلك بعد استبعادهما منذ 2019.
وعلل المدرب قراره: "كنا اتخذنا القرار سابقاً بإبعادهما، لأننا أردنا منح الفرصة للجيل الشاب لكي يطوروا مستوياتهم، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، ورأينا أن الوقت قد حان لاستدعائهما مجدداً".
وأضاف: "هما يعرفاننا جيداً، لقد عاشا أجواء المنتخب الوطني لفترة طويلة ويعرفان فلسفتنا، اللاعبون الشبان يكنون لهم الاحترام بفضل خبرتهم والعروض التي يقدمونها".
وكان اللاعبان توّجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل عام 2014، وخاض مولر (31 عاماً) 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملز (32 عاماً).
وتطرّقت وسائل الإعلام الألمانية، الأربعاء، إلى عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الذي سيخوض غمار البطولة القارية في مجموعة صعبة تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نسختها الأخيرة عام 2016.

مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لوف" يستدعي " مولر" و"هوملز".. للمشاركة في كأس أوروبا
سبق

طالب يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعودة توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ وماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند إلى صفوف المانشافت للمشاركة في كأس أوروبا 2020 وذلك بعد استبعادهما منذ 2019.
وعلل المدرب قراره: "كنا اتخذنا القرار سابقاً بإبعادهما، لأننا أردنا منح الفرصة للجيل الشاب لكي يطوروا مستوياتهم، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، ورأينا أن الوقت قد حان لاستدعائهما مجدداً".
وأضاف: "هما يعرفاننا جيداً، لقد عاشا أجواء المنتخب الوطني لفترة طويلة ويعرفان فلسفتنا، اللاعبون الشبان يكنون لهم الاحترام بفضل خبرتهم والعروض التي يقدمونها".
وكان اللاعبان توّجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل عام 2014، وخاض مولر (31 عاماً) 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملز (32 عاماً).
وتطرّقت وسائل الإعلام الألمانية، الأربعاء، إلى عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الذي سيخوض غمار البطولة القارية في مجموعة صعبة تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نسختها الأخيرة عام 2016.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
07:48 PM

"لوف" يستدعي " مولر" و"هوملز".. للمشاركة في كأس أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعودة توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ وماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند إلى صفوف المانشافت للمشاركة في كأس أوروبا 2020 وذلك بعد استبعادهما منذ 2019.
وعلل المدرب قراره: "كنا اتخذنا القرار سابقاً بإبعادهما، لأننا أردنا منح الفرصة للجيل الشاب لكي يطوروا مستوياتهم، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، ورأينا أن الوقت قد حان لاستدعائهما مجدداً".
وأضاف: "هما يعرفاننا جيداً، لقد عاشا أجواء المنتخب الوطني لفترة طويلة ويعرفان فلسفتنا، اللاعبون الشبان يكنون لهم الاحترام بفضل خبرتهم والعروض التي يقدمونها".
وكان اللاعبان توّجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل عام 2014، وخاض مولر (31 عاماً) 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملز (32 عاماً).
وتطرّقت وسائل الإعلام الألمانية، الأربعاء، إلى عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الذي سيخوض غمار البطولة القارية في مجموعة صعبة تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نسختها الأخيرة عام 2016.

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