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نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل

رعى حفل مؤسسة "مسك الخيرية" بمناسبة اختتام مسار برنامج "صوت الشباب"

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بالنيابة، مساء اليوم، حفل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج "صوت الشباب" لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السـعودي، الذي نظّمته المؤسسة، بالتعاون مع إمارة المنطقة في المركز الحضاري بمدينة جيزان.

وألقى كلمة خلال الحفل، أوضح فيها أن شباب وشابات هذا الوطن هم عماد المستقبل وهم مَن يعول عليهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معتبراً البرنامج بداية لتحويل صوت الشباب إلى أثر فاعل، في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الجهود في خدمة أبنائها وبناتها، مقدماً بهذه المناسبة التهنئة لجميع أبناء الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ "91" للمملكة.

وألقت المديرة العامة للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة، سلطت خلالها الضوء على برنامج "صوت الشباب" وأهدافه، مشيرة إلى أنه رحلة تقدم افتراضياً انضم إليها حتى الآن 14 ألف شاب وشابة حول المملكة، ضمن مراحِله المختلفة من التدريب، وما زال الباب مفتوحاً للاستفادة من هذا البرنامج.

‎وبيّنت آل الشيخ، أن منصة حوار شباب جازان ركزت على المهارات اللازمة لقيادة مستقبل أفضل، حيث قدّم البرنامج 20 ساعة تدريبية لكل مشارك على ثلاث مراحل صممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق .

إثر ذلك شارك الشباب المتأهلون في جلسة حوارية أبرزت مهاراتهم وقدراتهم في الحوار والنقاش التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة جازان بالنيابة، المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج، وعدداً من أبناء وبنات الشهداء، كما تسلّم درعاً بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيــل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، وعدد من المسؤولين.

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نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل
سبق

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بالنيابة، مساء اليوم، حفل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج "صوت الشباب" لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السـعودي، الذي نظّمته المؤسسة، بالتعاون مع إمارة المنطقة في المركز الحضاري بمدينة جيزان.

وألقى كلمة خلال الحفل، أوضح فيها أن شباب وشابات هذا الوطن هم عماد المستقبل وهم مَن يعول عليهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معتبراً البرنامج بداية لتحويل صوت الشباب إلى أثر فاعل، في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الجهود في خدمة أبنائها وبناتها، مقدماً بهذه المناسبة التهنئة لجميع أبناء الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ "91" للمملكة.

وألقت المديرة العامة للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة، سلطت خلالها الضوء على برنامج "صوت الشباب" وأهدافه، مشيرة إلى أنه رحلة تقدم افتراضياً انضم إليها حتى الآن 14 ألف شاب وشابة حول المملكة، ضمن مراحِله المختلفة من التدريب، وما زال الباب مفتوحاً للاستفادة من هذا البرنامج.

‎وبيّنت آل الشيخ، أن منصة حوار شباب جازان ركزت على المهارات اللازمة لقيادة مستقبل أفضل، حيث قدّم البرنامج 20 ساعة تدريبية لكل مشارك على ثلاث مراحل صممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق .

إثر ذلك شارك الشباب المتأهلون في جلسة حوارية أبرزت مهاراتهم وقدراتهم في الحوار والنقاش التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة جازان بالنيابة، المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج، وعدداً من أبناء وبنات الشهداء، كما تسلّم درعاً بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيــل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، وعدد من المسؤولين.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:28 AM

نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل

رعى حفل مؤسسة "مسك الخيرية" بمناسبة اختتام مسار برنامج "صوت الشباب"

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فهد كاملي - جازان
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رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بالنيابة، مساء اليوم، حفل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج "صوت الشباب" لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السـعودي، الذي نظّمته المؤسسة، بالتعاون مع إمارة المنطقة في المركز الحضاري بمدينة جيزان.

وألقى كلمة خلال الحفل، أوضح فيها أن شباب وشابات هذا الوطن هم عماد المستقبل وهم مَن يعول عليهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معتبراً البرنامج بداية لتحويل صوت الشباب إلى أثر فاعل، في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الجهود في خدمة أبنائها وبناتها، مقدماً بهذه المناسبة التهنئة لجميع أبناء الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ "91" للمملكة.

وألقت المديرة العامة للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة، سلطت خلالها الضوء على برنامج "صوت الشباب" وأهدافه، مشيرة إلى أنه رحلة تقدم افتراضياً انضم إليها حتى الآن 14 ألف شاب وشابة حول المملكة، ضمن مراحِله المختلفة من التدريب، وما زال الباب مفتوحاً للاستفادة من هذا البرنامج.

‎وبيّنت آل الشيخ، أن منصة حوار شباب جازان ركزت على المهارات اللازمة لقيادة مستقبل أفضل، حيث قدّم البرنامج 20 ساعة تدريبية لكل مشارك على ثلاث مراحل صممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق .

إثر ذلك شارك الشباب المتأهلون في جلسة حوارية أبرزت مهاراتهم وقدراتهم في الحوار والنقاش التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة جازان بالنيابة، المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج، وعدداً من أبناء وبنات الشهداء، كما تسلّم درعاً بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيــل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، وعدد من المسؤولين.

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