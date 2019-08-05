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"الدفاع" تفتح القبول في المعاهد العسكرية الابتعاث الخارجي للقوات البحرية

برتب وكيل رقيب وعريف والتخصصات الفنية لحملة البكالوريوس والدبلوم

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة ( وكيل رقيب وعريف ) وكذلك الابتعاث الخارجي للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس والدبلوم) والثانوية العامة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق (٠٤ / ١٢ /١٤٤٠هـ).

واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، وغير موظف في أي جهة حكومية.

فيما اشترطت أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، كذلك لا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وتضمنت الشروط اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ويكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، ثم يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع" تفتح القبول في المعاهد العسكرية الابتعاث الخارجي للقوات البحرية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة ( وكيل رقيب وعريف ) وكذلك الابتعاث الخارجي للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس والدبلوم) والثانوية العامة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق (٠٤ / ١٢ /١٤٤٠هـ).

واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، وغير موظف في أي جهة حكومية.

فيما اشترطت أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، كذلك لا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وتضمنت الشروط اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ويكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، ثم يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:32 PM

"الدفاع" تفتح القبول في المعاهد العسكرية الابتعاث الخارجي للقوات البحرية

برتب وكيل رقيب وعريف والتخصصات الفنية لحملة البكالوريوس والدبلوم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
591

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة ( وكيل رقيب وعريف ) وكذلك الابتعاث الخارجي للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس والدبلوم) والثانوية العامة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق (٠٤ / ١٢ /١٤٤٠هـ).

واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، وغير موظف في أي جهة حكومية.

فيما اشترطت أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، كذلك لا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وتضمنت الشروط اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ويكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، ثم يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa

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