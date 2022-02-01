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"سباهي" يجدد اعتماد ولادة الدمام للمرة الثانية على التوالي

بعد تحقيقه 96٪ من معايير السلامة.. ولمدة 3 سنوات

حصل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI" للمرة الثانية، بنسبة تجاوزت 95٪ ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن حقق 96٪ من معايير السلامة الأولية.

وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة، والتأكد من التزام معايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، سعد بن محمد الدوسري، أن هذا الاعتماد يمثل دافعًا لجميع العاملين في المستشفى نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والسلامة والتحسين المستمر في الأداء، مشيراً إلى أن كوادر المستشفى تعمل باجتهاد على تقديم الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثه؛ تحقيقًا لتطلعات المسؤولين في تجمع الشرقية الصحي ووزارة الصحة، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حديثة.

مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سباهي" يجدد اعتماد ولادة الدمام للمرة الثانية على التوالي
سبق

حصل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI" للمرة الثانية، بنسبة تجاوزت 95٪ ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن حقق 96٪ من معايير السلامة الأولية.

وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة، والتأكد من التزام معايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، سعد بن محمد الدوسري، أن هذا الاعتماد يمثل دافعًا لجميع العاملين في المستشفى نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والسلامة والتحسين المستمر في الأداء، مشيراً إلى أن كوادر المستشفى تعمل باجتهاد على تقديم الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثه؛ تحقيقًا لتطلعات المسؤولين في تجمع الشرقية الصحي ووزارة الصحة، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حديثة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
03:42 PM

"سباهي" يجدد اعتماد ولادة الدمام للمرة الثانية على التوالي

بعد تحقيقه 96٪ من معايير السلامة.. ولمدة 3 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حصل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI" للمرة الثانية، بنسبة تجاوزت 95٪ ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن حقق 96٪ من معايير السلامة الأولية.

وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة، والتأكد من التزام معايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، سعد بن محمد الدوسري، أن هذا الاعتماد يمثل دافعًا لجميع العاملين في المستشفى نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والسلامة والتحسين المستمر في الأداء، مشيراً إلى أن كوادر المستشفى تعمل باجتهاد على تقديم الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثه؛ تحقيقًا لتطلعات المسؤولين في تجمع الشرقية الصحي ووزارة الصحة، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حديثة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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