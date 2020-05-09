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فرنسا .. انخفاض في حصيلة وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية

وزارة الصحة الفرنسية: وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات

سجلت فرنسا انخفاضًا ملحوظًا في الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، وفاة 80 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 243 وفاة أمس الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات.

ووفق رويترز أشارت الصحة الفرنسية إلى انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصًا. وانخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 أبريل الماضي، حين كان هناك 7148 مصابًا في العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المصابين الموجودين في المستشفيات من 22724 شخصًا أمس الجمعة إلى 22614 اليوم. وتستمر تلك الأعداد بالتراجع منذ 3 أسابيع دون انقطاع، وبلغت نسبة الانخفاض 30% بالمقارنة مع العدد الأعلى المسجل في 14 أبريل، حين كان 32292 شخصًا في المستشفيات.

وتستعد فرنسا للبدء برفع القيود المفروضة في البلاد لمنع انتشار الفيروس يوم الاثنين المقبل.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا .. انخفاض في حصيلة وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية
سبق

سجلت فرنسا انخفاضًا ملحوظًا في الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، وفاة 80 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 243 وفاة أمس الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات.

ووفق رويترز أشارت الصحة الفرنسية إلى انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصًا. وانخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 أبريل الماضي، حين كان هناك 7148 مصابًا في العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المصابين الموجودين في المستشفيات من 22724 شخصًا أمس الجمعة إلى 22614 اليوم. وتستمر تلك الأعداد بالتراجع منذ 3 أسابيع دون انقطاع، وبلغت نسبة الانخفاض 30% بالمقارنة مع العدد الأعلى المسجل في 14 أبريل، حين كان 32292 شخصًا في المستشفيات.

وتستعد فرنسا للبدء برفع القيود المفروضة في البلاد لمنع انتشار الفيروس يوم الاثنين المقبل.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:15 PM

فرنسا .. انخفاض في حصيلة وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية

وزارة الصحة الفرنسية: وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فرنسا انخفاضًا ملحوظًا في الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، وفاة 80 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 243 وفاة أمس الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات.

ووفق رويترز أشارت الصحة الفرنسية إلى انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصًا. وانخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 أبريل الماضي، حين كان هناك 7148 مصابًا في العناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المصابين الموجودين في المستشفيات من 22724 شخصًا أمس الجمعة إلى 22614 اليوم. وتستمر تلك الأعداد بالتراجع منذ 3 أسابيع دون انقطاع، وبلغت نسبة الانخفاض 30% بالمقارنة مع العدد الأعلى المسجل في 14 أبريل، حين كان 32292 شخصًا في المستشفيات.

وتستعد فرنسا للبدء برفع القيود المفروضة في البلاد لمنع انتشار الفيروس يوم الاثنين المقبل.

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