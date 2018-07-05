"ترامب" يضغط على الزناد عند منتصف الليل معلناً الحرب التجارية.. والصين: متأهبون

رسوم على 800 صنف بـ34 مليار دولار.. تهديد بالتكثيف و400 ألف وظيفة في مهبّ الريح

يُنتظر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات صينية بعشرات مليارات الدولارات حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت واشنطن، مع استعداد الرئيس دونالد ترامب للضغط على الزناد لإطلاق شرارة الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي حين تعهدت الصين بالردّ "فوراً"، حذر خبراء من أن الإجراءات الانتقامية بين البلدين ستشكّل هزة للاقتصاد العالمي، وتضرب النظام التجاري العالمي في الصميم.

ووفق "فرانس برس"، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على أكثر من 800 صنف من البضائع الصينية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار، فيما حذرت من أن المزيد قادم في حال تصاعدت الحرب التجارية.

وهدد "ترامب" بتكثيف العقوبات الأمريكية بشكل تدريجي على بضائع يبلغ مجموع قيمتها 450 مليار دولار، وهو ما يساوي حصة الأسد من جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتستهدف الرسوم شريحة واسعة من البضائع الصينية على غرار عربات الركاب وأجهزة البث الإذاعي وقطع الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة، وهي صناعات تقول واشنطن إنها استفادت من ممارسات تجارية غير منصفة، وتدرس الولايات المتحدة حالياً إضافة حزمة ثانية تضم 284 منتجاً بقيمة 16 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تردّ الصين فور دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ، عبر فرض رسوم على منتجات بنفس القيمة تقريباً، لكن مع تركيز أكبر على المنتجات الزراعية التي لها حساسية سياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ إن "الولايات المتحدة هي التي تسببت بهذه الحرب التجارية، نحن لا نريد أن نخوضها، ولكن حفاظاً على مصالح البلاد والناس، ليس أمامنا من خيار سوى أن نقاتل".

بدورها، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من الدخول في دوامة الإجراءات الانتقامية، مشيرة إلى أنها لن تخلق سوى "خاسرين من الطرفين".

وأشار "غاو" إلى أنه ضمن قائمة المنتجات البالغة قيمتها 34 مليار دولار والمدرجة على القائمة الأمريكية، هناك بضائع بقيمة نحو 20 مليار دولار -أي ما يعادل ثلثي المنتجات المدرجة- من صنع شركات استثمارية أجنبية تمثل الشركات الأمريكية "قسماً مهماً" منها.

وقال إن "التدابير الأمريكية تتعرض في الأساس للإمدادات العالمية ولسلسلة القيمة، وببساطة، الولايات المتحدة تطلق النار على كل العالم، وتطلق النار على نفسها كذلك".

وحذّر خبراء اقتصاد على مدى أشهر من الضرر المحتمل على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء من تطبيق سياسات تجارية عدائية وحمائية، مشيرين إلى أن ذلك قد يرفع الأسعار، ويُحدث هزة في سلاسل الإمداد العالمية.

لكن فريق "ترامب" لم يأبه كثيراً لهذه التحذيرات؛ حيث وصفها وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بأنها "سابقة لأوانها، وربما حتى غير دقيقة".

وقال "ترامب"، في تغريدة هذا الأسبوع إن الاقتصاد "لربما في أفضل حالاته" حتى "قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقيات التجارية وأكثرها إجحافاً التي تبرمها أي دولة على الإطلاق".

وتحت شعار "أمريكا أولاً"، استهدف "ترامب" كذلك شركاء تجاريين تقليديين آخرين للولايات المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا.

وتتزايد المؤشرات على أن النزاع التجاري المتصاعد يؤثر على أكبر قوة اقتصادية في العالم، حيث تم فرض رسوم عقابية على الحديد الصلب والألمنيوم في وقت يهدد البيت الأبيض بفرض رسوم على واردات السيارات.

وبدأت الأسعار بالارتفاع خاصة بالنسبة للحديد الصلب والألمنيوم في وقت بدأت الشركات تتحفظ بشأن الاستثمارات أو تخطط لنقل خطوط الإنتاج إلى الخارج لتجنّب الإجراءات الانتقامية التي تستهدف الصادرات الأمريكية.

وأدى ارتفاع أسعار الصلب إلى خسارة وظائف في أكبر شركة مصنعة للمسامير في الولايات المتحدة "ميد-كونتينينت نيل كوربوريشن"، وسط تحذيرات بأن الشركة قد توقف عملياتها بشكل كامل.

وأعلنت شركة "هارلي-ديفيدسون" الأمريكية العريقة لصناعة الدراجات النارية عن خطط لنقل خط إنتاجها إلى الخارج لتجنب الرسوم الانتقامية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وهو ما كلّفها انتقادات شديدة من قبل "ترامب".

من جانبها، حثت غرفة التجارة الأمريكية النافذة "ترامب" هذا الأسبوع على إعادة النظر في إجراءاته، مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية باتت تؤثر على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار وتهدد الوظائف.

وبينما يتباهى "ترامب" بالإعلان عن فرص العمل التي باتت متاحة في مصانع الحديد الصلب جراء الرسوم، تحذر الجهات المصنعة من أنه سيتم فقدان الكثير من الوظائف في الشركات المنتجة للسيارات وقطعها والمعدات وغيرها من المنتجات التي تعتمد على المكونات المستوردة، ورجحت دراسة خسارة ما يقارب من 400 ألف وظيفة.