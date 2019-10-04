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"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

بعد تنبيه"الأرصاد" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
03:28 PM

"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

بعد تنبيه"الأرصاد" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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