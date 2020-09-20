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شرطة الطائف تقبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة محال تجارية

قيمة المسروقات قُدّرت بنحو 82 ألف ريال.. وضُبط بحوزتهما 40 ألفًا

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنَين (في العقد الثالث من العمر) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محال تجارية. وقُدرت قيمة المسروقات بنحو 82 ألف ريال، وضُبط بحوزتهما مبلغ قدره 40 ألف ريال.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


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شرطة الطائف تقبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة محال تجارية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنَين (في العقد الثالث من العمر) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محال تجارية. وقُدرت قيمة المسروقات بنحو 82 ألف ريال، وضُبط بحوزتهما مبلغ قدره 40 ألف ريال.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:51 PM

شرطة الطائف تقبض على شخصَيْن تورَّطا بسرقة محال تجارية

قيمة المسروقات قُدّرت بنحو 82 ألف ريال.. وضُبط بحوزتهما 40 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنَين (في العقد الثالث من العمر) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محال تجارية. وقُدرت قيمة المسروقات بنحو 82 ألف ريال، وضُبط بحوزتهما مبلغ قدره 40 ألف ريال.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


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