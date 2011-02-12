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الإسباني جيسوس مانزانو يضبط الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 20 من دوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه النصر إلى الحكم الإسباني جيسوس مانزانو على أن يساعده مواطنه أنجيل نيفادو كمساعد أول، في حين ستكون مهمة المساعد الثاني للقطري طالب المري فيما يتولى البرتغالي هوغو فيريرا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي محمد العكبري.

واختار اتحاد القدم طاقمًا سعوديًا خالصًا لمباراة الفتح ونظيره الفيحاء بقيادة محمد الحربي وبمساعدة كل من عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة أحمد الرميخاني وبمساعدة من محمد العرمطي.

فيما سيتولى الحكم محمد البريدي إدارة مباراة أبها ونظيره الحزم، ويعاونه هشام الرفاعي كمساعد أول ومحمد الشهري مساعد ثانٍ على أن يتولى عبدالله الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من سعيد آل مهدي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإسباني جيسوس مانزانو يضبط الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 20 من دوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه النصر إلى الحكم الإسباني جيسوس مانزانو على أن يساعده مواطنه أنجيل نيفادو كمساعد أول، في حين ستكون مهمة المساعد الثاني للقطري طالب المري فيما يتولى البرتغالي هوغو فيريرا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي محمد العكبري.

واختار اتحاد القدم طاقمًا سعوديًا خالصًا لمباراة الفتح ونظيره الفيحاء بقيادة محمد الحربي وبمساعدة كل من عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة أحمد الرميخاني وبمساعدة من محمد العرمطي.

فيما سيتولى الحكم محمد البريدي إدارة مباراة أبها ونظيره الحزم، ويعاونه هشام الرفاعي كمساعد أول ومحمد الشهري مساعد ثانٍ على أن يتولى عبدالله الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من سعيد آل مهدي.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
02:23 PM

الإسباني جيسوس مانزانو يضبط الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 20 من دوري كأسٍ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة الكلاسيكو بين الاتحاد وضيفه النصر إلى الحكم الإسباني جيسوس مانزانو على أن يساعده مواطنه أنجيل نيفادو كمساعد أول، في حين ستكون مهمة المساعد الثاني للقطري طالب المري فيما يتولى البرتغالي هوغو فيريرا الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي محمد العكبري.

واختار اتحاد القدم طاقمًا سعوديًا خالصًا لمباراة الفتح ونظيره الفيحاء بقيادة محمد الحربي وبمساعدة كل من عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة أحمد الرميخاني وبمساعدة من محمد العرمطي.

فيما سيتولى الحكم محمد البريدي إدارة مباراة أبها ونظيره الحزم، ويعاونه هشام الرفاعي كمساعد أول ومحمد الشهري مساعد ثانٍ على أن يتولى عبدالله الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من سعيد آل مهدي.

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