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على ميدان الهجن.. أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي

بحضور فهد بن جلوي

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان نجران للهجن.
وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في برنامج الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على ميدان الهجن.. أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي
سبق

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان نجران للهجن.
وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في برنامج الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:52 PM

على ميدان الهجن.. أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي

بحضور فهد بن جلوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً، حفل اختتام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان نجران للهجن.
وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي للمنافسات التي تُعد أول الكؤوس في برنامج الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022، إقامة 8 أشواط لفئة الحِيل والزمول المفتوح والعام، بالإضافة إلى شوط ماراثون "ثنايا حِيل"، فيما ستقام أشواط الرموز للحِيل والزمول، بالإضافة لشوط ماراثون "قعدان زمول" في الفترة المسائية.

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