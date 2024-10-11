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المكسيك: 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة في يوم واحد

إجمالي الإصابات 814328 والضحايا 83642

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.
وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة في يوم واحد
سبق

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.
وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
08:14 AM

المكسيك: 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة في يوم واحد

إجمالي الإصابات 814328 والضحايا 83642

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.
وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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