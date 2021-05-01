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"العتودي" للمرتبة التاسعة ببلدية الشقيق

قرر رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، ترقية إبراهيم علي مديني العتودي، مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية الشقيق، إلى المرتبة التاسعة.

وأعرب "العتودي" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية الشقيق، مبديًا اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العتودي" للمرتبة التاسعة ببلدية الشقيق
سبق

قرر رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، ترقية إبراهيم علي مديني العتودي، مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية الشقيق، إلى المرتبة التاسعة.

وأعرب "العتودي" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية الشقيق، مبديًا اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:45 PM

"العتودي" للمرتبة التاسعة ببلدية الشقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قرر رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، ترقية إبراهيم علي مديني العتودي، مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية الشقيق، إلى المرتبة التاسعة.

وأعرب "العتودي" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية الشقيق، مبديًا اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.

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