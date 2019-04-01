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النصر يعلن جاهزيته لمواجهة الجيل في دور الثمانية لكأس الملك

رئيس النادي يطالب الجماهير بالحضور

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الأحد استعداداته لمباراة الفريق غدًا الاثنين أمام نادي الجيل في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليل والمشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور وعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي الشويعر.

انطلقت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وأجرى فيتوريا عددًا من التدريبات الكروية التي طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية المران دخل لاعبو الفريق الأول إلى معسكر الفريق استعدادًا لمباراة الغد أمام نادي الجيل على استاد الملك فهد الدولي.

من جانب آخر طالب رئيس النادي سعود آل سويلم جماهير ناديه بمساندة الفريق في مواجهة الغد من خلال الحضور إلى الملعب.

وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "جماهير النصر الغالية يخوض كبير الرياض غدًا مواجهة مهمة في دور الثمانية من البطولة الأغلى بالدرة، بحضوركم ووقوفكم خلف نجومكم يكمل فريقكم انتصاراته وبإذن الله يتحقق النصر.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يعلن جاهزيته لمواجهة الجيل في دور الثمانية لكأس الملك
سبق

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الأحد استعداداته لمباراة الفريق غدًا الاثنين أمام نادي الجيل في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليل والمشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور وعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي الشويعر.

انطلقت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وأجرى فيتوريا عددًا من التدريبات الكروية التي طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية المران دخل لاعبو الفريق الأول إلى معسكر الفريق استعدادًا لمباراة الغد أمام نادي الجيل على استاد الملك فهد الدولي.

من جانب آخر طالب رئيس النادي سعود آل سويلم جماهير ناديه بمساندة الفريق في مواجهة الغد من خلال الحضور إلى الملعب.

وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "جماهير النصر الغالية يخوض كبير الرياض غدًا مواجهة مهمة في دور الثمانية من البطولة الأغلى بالدرة، بحضوركم ووقوفكم خلف نجومكم يكمل فريقكم انتصاراته وبإذن الله يتحقق النصر.


01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
12:20 AM

النصر يعلن جاهزيته لمواجهة الجيل في دور الثمانية لكأس الملك

رئيس النادي يطالب الجماهير بالحضور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الأحد استعداداته لمباراة الفريق غدًا الاثنين أمام نادي الجيل في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليل والمشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور وعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي الشويعر.

انطلقت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وأجرى فيتوريا عددًا من التدريبات الكروية التي طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية المران دخل لاعبو الفريق الأول إلى معسكر الفريق استعدادًا لمباراة الغد أمام نادي الجيل على استاد الملك فهد الدولي.

من جانب آخر طالب رئيس النادي سعود آل سويلم جماهير ناديه بمساندة الفريق في مواجهة الغد من خلال الحضور إلى الملعب.

وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "جماهير النصر الغالية يخوض كبير الرياض غدًا مواجهة مهمة في دور الثمانية من البطولة الأغلى بالدرة، بحضوركم ووقوفكم خلف نجومكم يكمل فريقكم انتصاراته وبإذن الله يتحقق النصر.


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