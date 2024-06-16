عجلة الدوري الإنجليزي تدور غداً.. مانشستر سيتي في مواجهة الأرسنال

بعد توقف 100 يوم بسبب فيروس "كورونا"

تنطلق غداً منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد توقف نحو 100 يوم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستكون البطولة الإنجليزية الثالثة بين كبار القارة الأوروبية التي تعود إلى أرض ملعب بلا جمهور، بعد الدوري الألماني "البوندسليغا" الذي عاد في 16 مايو الماضي، والدوري الإسباني الذي عاد الأسبوع الماضي، على أن يلحق بهم الدوري الإيطالي في نهاية الأسبوع الحالي، بعد عودة اللعبة إلى إيطاليا باستكمال مسابقة الكأس قبل أسبوع.

وتنطلق المباريات الـ92 المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي، مساء الغد بلقاءين مؤجلين من الجولة 28؛ الأول بين أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد، والثاني بين "حامل اللقب" مانشستر سيتي وضيفه أرسنال، فيما ستنطلق من الجمعة المقبل منافسات الجولة 30.

وستكون نتيجة مباراة الغد بين سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وأرسنال بقيادة ميكل أرتيتا، فاصلة في تحديد مسار اللقب؛ حيث يتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة قبل تسع مراحل على النهاية. وفي حال خسارة سيتي مباراة الغد، سيكون ليفربول في حاجة فقط إلى الفوز على إيفرتون يوم الأحد المقبل؛ لضمان لقبه الأول في بطولة إنجلترا منذ العام 1990.