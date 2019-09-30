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"عفيف" تدشن انطلاقة الدوريات الأمنية بقيادتها المستقلة

القحطاني يؤكد: عمل الدوريات منع الجريمة قبل وقوعها

دشن محافظ عفيف رشيد بن سليمان الحبرين ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد القحطاني، انطلاقة دوريات الأمن بمحافظة عفيف، صباح اليوم، بقيادتها المستقلة عن الشرطة.
وتحدّث "القحطاني" لزملائه في الميدان، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والحرص على تأدية واجباتهم على أكمل وجه؛ منوهًا بحقيقة عمل الدوريات، المتمثلة في منع الجريمة قبل وقوعها حماية للضحية المستهدفة وحماية للجاني.
بعد ذلك أعطى ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إشارة الانطلاق عبر جهاز اللاسلكي لمركبات الدوريات بكافة طواقمها، لتباشر عملها الميداني داخل المحافظة.

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"عفيف" تدشن انطلاقة الدوريات الأمنية بقيادتها المستقلة
سبق

دشن محافظ عفيف رشيد بن سليمان الحبرين ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد القحطاني، انطلاقة دوريات الأمن بمحافظة عفيف، صباح اليوم، بقيادتها المستقلة عن الشرطة.
وتحدّث "القحطاني" لزملائه في الميدان، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والحرص على تأدية واجباتهم على أكمل وجه؛ منوهًا بحقيقة عمل الدوريات، المتمثلة في منع الجريمة قبل وقوعها حماية للضحية المستهدفة وحماية للجاني.
بعد ذلك أعطى ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إشارة الانطلاق عبر جهاز اللاسلكي لمركبات الدوريات بكافة طواقمها، لتباشر عملها الميداني داخل المحافظة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:27 PM

"عفيف" تدشن انطلاقة الدوريات الأمنية بقيادتها المستقلة

القحطاني يؤكد: عمل الدوريات منع الجريمة قبل وقوعها

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فهد الغبيوي - عفيف
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دشن محافظ عفيف رشيد بن سليمان الحبرين ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد القحطاني، انطلاقة دوريات الأمن بمحافظة عفيف، صباح اليوم، بقيادتها المستقلة عن الشرطة.
وتحدّث "القحطاني" لزملائه في الميدان، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والحرص على تأدية واجباتهم على أكمل وجه؛ منوهًا بحقيقة عمل الدوريات، المتمثلة في منع الجريمة قبل وقوعها حماية للضحية المستهدفة وحماية للجاني.
بعد ذلك أعطى ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إشارة الانطلاق عبر جهاز اللاسلكي لمركبات الدوريات بكافة طواقمها، لتباشر عملها الميداني داخل المحافظة.

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