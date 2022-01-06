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الإثارة تتواصل في رالي داكار.. ومنافسة قوية بين "العطية" و"لويب"

في مُنافسةٍ قوية في المرحلة الخاصة الخامسة من فئة السيارات بالبطولة

تواصلت الإثارة في رالي داكار السعودية اليوم الخميس حيث دخل السائقان ناصر بن صالح العطية وسيباستيان 'سيب' لويب في مُنافسةٍ قوية في المرحلة الخاصة الخامسة، فئة السيارات، حيث يقودان بسرعة عالية بانتظار من سيرفع قدمه عن دواسة الوقود أولًا.

واستفاد هينك لاتيغان من توقف استيفان بيترهانسيل، لكي يُساعد كارلوس ساينز، في أن يستعيد صدارة الترتيب بعد 198 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، لكن يتبعه ماتياس إكستروم بثانية واحدة فقط، وماتيو سيرادوري ثالثًا في سيارة باغي 'سينتشُري'، حيث يُقدم تأديةً جيدةً اليوم، متأخرًا بثلاث دقائق عن المتصدِّر الحالي.

ومن جهة أخرى ووفق الموقع الرسمي للبطولة، يبدو أن مشكلة كارلوس ساينز الأب قد حُلَّت، حيث استأنف السير، لكن لا يزال زميله استيفان بيترهانسيل، الذي توقف للمُساعدة، متوقفًا بعد 201 كيلومتر، لا نعرف ما السبب، لكن نُخمِّن أن استيفان ضحى بقطعةٍ من سيارته لكي يُكمل ساينز المنافسات، فيما سينتظر هو وصول شاحنة فريق الصيانة والدعم.

وأمس فاز ناصر العطية بالمرحلة الرابعة لرالي داكار السعودية، ليتفوق بفارق 38 دقيقة حيث أنهى سائق تويوتا المرحلة الممتدة 465 كيلومترًا من القيصومة إلى العاصمة الرياض في المركز الثاني، لكنه ارتقى للمركز الأول بعد عقوبة زمنية لمدة دقيقتين على السائق السعودي يزيد الراجحي بسبب السرعة.

وقال العطية: حاولنا الحفاظ على الضغط بدون مخاطرة، غدًا لن تكون هناك دراجات أمامنا وهذا سيكون صعبًا.

وأضاف: حتى إذا خسرنا زمننا في الغد يمكننا البدء مجددًا في اليوم التالي من مركز جيد.



ويعد هذا الانتصار رقم 44 للعطية في مراحل الرالي الذي توج به ثلاث مرات بمسيرته والثاني هذا العام بعد تفوقه في المرحلة الأولى.

واحتل سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات وأقرب منافسي العطية مع فريق البحرين رد إكستريم المركز الثاني في أطول مرحلة بالرالي بفارق 25 ثانية بينما جاء كارلوس ساينز سائق أودي بالمركز الثالث.

وفقد ستيفن بيترهانسل زميل ساينز وبطل رالي داكار 14 مرة المزيد من الوقت بعد كابوس المرحلة الأولى بعد عطل أجبر السائق الفرنسي على انتظار المساعدة.

وفي مسابقة الدراجات النارية حافظ البريطاني سام سندرلاند على الصدارة بتحقيق المركز السادس في المرحلة التي فاز بها الإسباني خوان باريدا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإثارة تتواصل في رالي داكار.. ومنافسة قوية بين "العطية" و"لويب"
سبق

تواصلت الإثارة في رالي داكار السعودية اليوم الخميس حيث دخل السائقان ناصر بن صالح العطية وسيباستيان 'سيب' لويب في مُنافسةٍ قوية في المرحلة الخاصة الخامسة، فئة السيارات، حيث يقودان بسرعة عالية بانتظار من سيرفع قدمه عن دواسة الوقود أولًا.

واستفاد هينك لاتيغان من توقف استيفان بيترهانسيل، لكي يُساعد كارلوس ساينز، في أن يستعيد صدارة الترتيب بعد 198 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، لكن يتبعه ماتياس إكستروم بثانية واحدة فقط، وماتيو سيرادوري ثالثًا في سيارة باغي 'سينتشُري'، حيث يُقدم تأديةً جيدةً اليوم، متأخرًا بثلاث دقائق عن المتصدِّر الحالي.

ومن جهة أخرى ووفق الموقع الرسمي للبطولة، يبدو أن مشكلة كارلوس ساينز الأب قد حُلَّت، حيث استأنف السير، لكن لا يزال زميله استيفان بيترهانسيل، الذي توقف للمُساعدة، متوقفًا بعد 201 كيلومتر، لا نعرف ما السبب، لكن نُخمِّن أن استيفان ضحى بقطعةٍ من سيارته لكي يُكمل ساينز المنافسات، فيما سينتظر هو وصول شاحنة فريق الصيانة والدعم.

وأمس فاز ناصر العطية بالمرحلة الرابعة لرالي داكار السعودية، ليتفوق بفارق 38 دقيقة حيث أنهى سائق تويوتا المرحلة الممتدة 465 كيلومترًا من القيصومة إلى العاصمة الرياض في المركز الثاني، لكنه ارتقى للمركز الأول بعد عقوبة زمنية لمدة دقيقتين على السائق السعودي يزيد الراجحي بسبب السرعة.

وقال العطية: حاولنا الحفاظ على الضغط بدون مخاطرة، غدًا لن تكون هناك دراجات أمامنا وهذا سيكون صعبًا.

وأضاف: حتى إذا خسرنا زمننا في الغد يمكننا البدء مجددًا في اليوم التالي من مركز جيد.



ويعد هذا الانتصار رقم 44 للعطية في مراحل الرالي الذي توج به ثلاث مرات بمسيرته والثاني هذا العام بعد تفوقه في المرحلة الأولى.

واحتل سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات وأقرب منافسي العطية مع فريق البحرين رد إكستريم المركز الثاني في أطول مرحلة بالرالي بفارق 25 ثانية بينما جاء كارلوس ساينز سائق أودي بالمركز الثالث.

وفقد ستيفن بيترهانسل زميل ساينز وبطل رالي داكار 14 مرة المزيد من الوقت بعد كابوس المرحلة الأولى بعد عطل أجبر السائق الفرنسي على انتظار المساعدة.

وفي مسابقة الدراجات النارية حافظ البريطاني سام سندرلاند على الصدارة بتحقيق المركز السادس في المرحلة التي فاز بها الإسباني خوان باريدا.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:54 AM

الإثارة تتواصل في رالي داكار.. ومنافسة قوية بين "العطية" و"لويب"

في مُنافسةٍ قوية في المرحلة الخاصة الخامسة من فئة السيارات بالبطولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصلت الإثارة في رالي داكار السعودية اليوم الخميس حيث دخل السائقان ناصر بن صالح العطية وسيباستيان 'سيب' لويب في مُنافسةٍ قوية في المرحلة الخاصة الخامسة، فئة السيارات، حيث يقودان بسرعة عالية بانتظار من سيرفع قدمه عن دواسة الوقود أولًا.

واستفاد هينك لاتيغان من توقف استيفان بيترهانسيل، لكي يُساعد كارلوس ساينز، في أن يستعيد صدارة الترتيب بعد 198 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، لكن يتبعه ماتياس إكستروم بثانية واحدة فقط، وماتيو سيرادوري ثالثًا في سيارة باغي 'سينتشُري'، حيث يُقدم تأديةً جيدةً اليوم، متأخرًا بثلاث دقائق عن المتصدِّر الحالي.

ومن جهة أخرى ووفق الموقع الرسمي للبطولة، يبدو أن مشكلة كارلوس ساينز الأب قد حُلَّت، حيث استأنف السير، لكن لا يزال زميله استيفان بيترهانسيل، الذي توقف للمُساعدة، متوقفًا بعد 201 كيلومتر، لا نعرف ما السبب، لكن نُخمِّن أن استيفان ضحى بقطعةٍ من سيارته لكي يُكمل ساينز المنافسات، فيما سينتظر هو وصول شاحنة فريق الصيانة والدعم.

وأمس فاز ناصر العطية بالمرحلة الرابعة لرالي داكار السعودية، ليتفوق بفارق 38 دقيقة حيث أنهى سائق تويوتا المرحلة الممتدة 465 كيلومترًا من القيصومة إلى العاصمة الرياض في المركز الثاني، لكنه ارتقى للمركز الأول بعد عقوبة زمنية لمدة دقيقتين على السائق السعودي يزيد الراجحي بسبب السرعة.

وقال العطية: حاولنا الحفاظ على الضغط بدون مخاطرة، غدًا لن تكون هناك دراجات أمامنا وهذا سيكون صعبًا.

وأضاف: حتى إذا خسرنا زمننا في الغد يمكننا البدء مجددًا في اليوم التالي من مركز جيد.



ويعد هذا الانتصار رقم 44 للعطية في مراحل الرالي الذي توج به ثلاث مرات بمسيرته والثاني هذا العام بعد تفوقه في المرحلة الأولى.

واحتل سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات وأقرب منافسي العطية مع فريق البحرين رد إكستريم المركز الثاني في أطول مرحلة بالرالي بفارق 25 ثانية بينما جاء كارلوس ساينز سائق أودي بالمركز الثالث.

وفقد ستيفن بيترهانسل زميل ساينز وبطل رالي داكار 14 مرة المزيد من الوقت بعد كابوس المرحلة الأولى بعد عطل أجبر السائق الفرنسي على انتظار المساعدة.

وفي مسابقة الدراجات النارية حافظ البريطاني سام سندرلاند على الصدارة بتحقيق المركز السادس في المرحلة التي فاز بها الإسباني خوان باريدا.

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