"سعود بن نايف" ينقل عزاء القيادة في وفاة "سلطان بن زايد"

في قصر مشرف بأبو ظبي

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدم سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، التعزية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-.

جاء ذلك في قصر المشرف بإمارة أبوظبي اليوم بحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد كان في معية سموه، سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وسمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الذين أعربوا عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد كان في استقبال سموه ومرافقيه لدى وصوله مطار أبو ظبي الدولي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.