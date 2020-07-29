المدينة المنورة.. فِرَق ميدانية تتابع تطبيق الاشتراطات في سوق الأنعام

نبّهت الأمانة من مخاطر ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي في البيوت

كثّفت الفِرَق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، جولاتها الميدانية في سوق الأنعام؛ للتأكد من سلامة المواشي المعروضة للبيع، وتعزيز توعية الملاك بأهمية وضع مظلات لحماية الأنعام من أشعة الشمس ضمن برنامج "الرفق بالحيوان".

وشرعت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك، التي شملت تكثيف أعمال فِرَق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في 7 مسالخ، تم اعتمادها ضمن الخطة، إضافة إلى استحداث أربع نقاط ذبح مؤقتة في أحياء الرانوناء والعزيزية، ونقطتيْ ذبح في حي الدويخلة؛ حيث تتولى الفِرَق الميدانية متابعة سير العمل في تلك المواقع، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، وضمان آلية الذبح وفق الشريعة الإسلامية في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح.

ونبّهت الأمانة من مخاطر ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي في البيوت أو من قِبَل عمال غير معتمدين أو خارج المسالخ المرخصة التي تنتشر قبيل وخلال أيام عيد الأضحى؛ مبينة أنه جرى تكليف فِرَق ميدانية لضبط أماكن الذبح العشوائي داخل الأحياء، وإزالتها وتطبيق النظام بحق المخالفين، إلى جانب الجاهزية التامة لتنفيذ خطط المعالجة الصحية لأي بؤر محتملة للأمراض يتم اكتشافها؛ لمنع انتشارها والتحقق من مصادرها، والتنسيق السريع مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.