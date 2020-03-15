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أمين مكة يوجِّه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية بالمنطقة

بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية كإجراء احترازي من تفشي "كورونا"

‏وجّه أمين ‎العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات، بمكة المكرّمة.

جاء ذلك بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وتعقيم أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات.

مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة

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أمين مكة يوجِّه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية بالمنطقة
سبق

‏وجّه أمين ‎العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات، بمكة المكرّمة.

جاء ذلك بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وتعقيم أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:05 AM

أمين مكة يوجِّه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية بالمنطقة

بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية كإجراء احترازي من تفشي "كورونا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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‏وجّه أمين ‎العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات، بمكة المكرّمة.

جاء ذلك بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وتعقيم أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات.

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