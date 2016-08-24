أبدى عدد من سكان مركز باشوت بمحافظة بلقرن استياءهم الشديد من الحال التي وصلت إليها حديقتهم، التي تعاني الإهمال، وانتهى بها الحال لتكون مقصدًا ترداده القرود، وسط مطالبات بضرورة الاهتمام بها، وإعادة تهيئتها بالشكل المأمول. وتفصيلاً، أكد الأهالي في شكواهم التي تلقتها "سبق" أن حديقة باشوت تم افتتاحها منذ سنة بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية، وهي تابعة لبلدية محافظة بلقرن، ومنذ افتتاحها أُهملت، وأصبحت تفتقر للصيانة والتشغيل وأعمال النظافة، على حد شكواهم. وأشار السكان إلى أن الحديقة تعاني تلفيات المسطحات الخضراء نتيجة عبث القرود، إلى جانب سوء نظافة الحديقة بشكل عام، وكذلك دورات المياه. لافتين إلى أنها تُعتبر المتنفس الوحيد لأهالي قرى باشوت، ويستفيد منها سالكو طريق الجنوب المتجهون بين منطقة الباحة ومنطقة عسير. وقال السكان: طالبنا بلدية محافظة بلقرن مرارًا وتكرارًا بالتدخل، ولكن دون جدوى؛ ونطالب المسؤولين في الشؤون البلدية بضرورة الوقوف على الحديقة، وتوجيه من يلزم للاهتمام بها وفق ما يتطلع له السكان.

بعد عام من افتتاحها.. "القرود" تستوطن حديقة "باشوت بلقرن" ومطالبات بالتدخل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-23 أبدى عدد من سكان مركز باشوت بمحافظة بلقرن استياءهم الشديد من الحال التي وصلت إليها حديقتهم، التي تعاني الإهمال، وانتهى بها الحال لتكون مقصدًا ترداده القرود، وسط مطالبات بضرورة الاهتمام بها، وإعادة تهيئتها بالشكل المأمول.



وتفصيلاً، أكد الأهالي في شكواهم التي تلقتها "سبق" أن حديقة باشوت تم افتتاحها منذ سنة بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية، وهي تابعة لبلدية محافظة بلقرن، ومنذ افتتاحها أُهملت، وأصبحت تفتقر للصيانة والتشغيل وأعمال النظافة، على حد شكواهم.





وأشار السكان إلى أن الحديقة تعاني تلفيات المسطحات الخضراء نتيجة عبث القرود، إلى جانب سوء نظافة الحديقة بشكل عام، وكذلك دورات المياه. لافتين إلى أنها تُعتبر المتنفس الوحيد لأهالي قرى باشوت، ويستفيد منها سالكو طريق الجنوب المتجهون بين منطقة الباحة ومنطقة عسير.



وقال السكان: طالبنا بلدية محافظة بلقرن مرارًا وتكرارًا بالتدخل، ولكن دون جدوى؛ ونطالب المسؤولين في الشؤون البلدية بضرورة الوقوف على الحديقة، وتوجيه من يلزم للاهتمام بها وفق ما يتطلع له السكان.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:20 PM

اخر تعديل 24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:38 AM

بعد عام من افتتاحها.. "القرود" تستوطن حديقة "باشوت بلقرن" ومطالبات بالتدخل الأهالي قالوا إنها تعاني سوء النظافة بشكل عام وطالبوا المسؤولين بإعادة تهيئتها





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أبدى عدد من سكان مركز باشوت بمحافظة بلقرن استياءهم الشديد من الحال التي وصلت إليها حديقتهم، التي تعاني الإهمال، وانتهى بها الحال لتكون مقصدًا ترداده القرود، وسط مطالبات بضرورة الاهتمام بها، وإعادة تهيئتها بالشكل المأمول.



وتفصيلاً، أكد الأهالي في شكواهم التي تلقتها "سبق" أن حديقة باشوت تم افتتاحها منذ سنة بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية، وهي تابعة لبلدية محافظة بلقرن، ومنذ افتتاحها أُهملت، وأصبحت تفتقر للصيانة والتشغيل وأعمال النظافة، على حد شكواهم.





وأشار السكان إلى أن الحديقة تعاني تلفيات المسطحات الخضراء نتيجة عبث القرود، إلى جانب سوء نظافة الحديقة بشكل عام، وكذلك دورات المياه. لافتين إلى أنها تُعتبر المتنفس الوحيد لأهالي قرى باشوت، ويستفيد منها سالكو طريق الجنوب المتجهون بين منطقة الباحة ومنطقة عسير.



وقال السكان: طالبنا بلدية محافظة بلقرن مرارًا وتكرارًا بالتدخل، ولكن دون جدوى؛ ونطالب المسؤولين في الشؤون البلدية بضرورة الوقوف على الحديقة، وتوجيه من يلزم للاهتمام بها وفق ما يتطلع له السكان.