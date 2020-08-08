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"إتقان العقارية" تعلن عن بدء الإفراغ في مخطط المنسك بأبها

يحوي 19 قطعة تجارية و65 سكنية مميزة.. فرصة استثمار  جذابة

أعلنت شركة إتقان العقارية عن بدء الإفراغ واستمرار البيع في مخطط المنسك والذي تعود ملكيته لشركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، حيث تطرح "الراجحي" مجموعة من المنتجات العقارية المميزة في جميع أنحاء المملكة، بعد اكتمال جميع الخدمات اللازمة لتسهيل البناء والسكن في هذه المواقع، تقدم من خلالها خدمة كبيرة للمجتمع.


وتتضمن المنتجات مخطط المنسك في مدينة أبها، الذي يقع على مساحة إجمالية 120,872 متراً مربعاً ضمن حي المنسك بمدينة أبها "عروس المصايف"، ويحتوي على 19 قطعة تجارية و65 قطعة سكنية مميزة، على طريق أبوهريرة الرابط بين طريقي الملك فهد والملك عبدالله.

ويتكوّن المخطط من عدد من المرافق والقطع السكنية والتجارية والتعليمية والحدائق، ويعد فرصة سانحة للاستثمار في عروس المصايف؛ نظرًا لموقعه النموذجي، حيث يقع على الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى قربه من مطار أبها وجامعة الملك خالد ومجمعي الراشد وعسير مول ومناطق حيوية أخرى.

وتتنوع عروض الطرق داخل المخطط من ١٢ و١٥ و٢٠ و٣٠ و٤٠ وممرات جانبية، بالإضافة إلى طبيعة أرضه المستوية والتي يحيط بها أحياء سكنية مأهولة وذات كثافة سكنية عالية، مما يمثل ارتفاع مؤشر الحركة التجارية والسكنية في ظل ما يحيط به من منشآت وخدمات متنوعة.

ودعت شركة "إتقان العقارية" من سبق لهم الحجز إلى مراجعة المكتب لاستكمال المبلغ المتبقي لإتمام الإفراغ.


ودعت الشركة المستثمرين والراغبين بالشراء إلى التواصل مع الشركة عبر مكتب المبيعات في المخطط أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية 920001019، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان العقارية" تعلن عن بدء الإفراغ في مخطط المنسك بأبها
سبق

أعلنت شركة إتقان العقارية عن بدء الإفراغ واستمرار البيع في مخطط المنسك والذي تعود ملكيته لشركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، حيث تطرح "الراجحي" مجموعة من المنتجات العقارية المميزة في جميع أنحاء المملكة، بعد اكتمال جميع الخدمات اللازمة لتسهيل البناء والسكن في هذه المواقع، تقدم من خلالها خدمة كبيرة للمجتمع.


وتتضمن المنتجات مخطط المنسك في مدينة أبها، الذي يقع على مساحة إجمالية 120,872 متراً مربعاً ضمن حي المنسك بمدينة أبها "عروس المصايف"، ويحتوي على 19 قطعة تجارية و65 قطعة سكنية مميزة، على طريق أبوهريرة الرابط بين طريقي الملك فهد والملك عبدالله.

ويتكوّن المخطط من عدد من المرافق والقطع السكنية والتجارية والتعليمية والحدائق، ويعد فرصة سانحة للاستثمار في عروس المصايف؛ نظرًا لموقعه النموذجي، حيث يقع على الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى قربه من مطار أبها وجامعة الملك خالد ومجمعي الراشد وعسير مول ومناطق حيوية أخرى.

وتتنوع عروض الطرق داخل المخطط من ١٢ و١٥ و٢٠ و٣٠ و٤٠ وممرات جانبية، بالإضافة إلى طبيعة أرضه المستوية والتي يحيط بها أحياء سكنية مأهولة وذات كثافة سكنية عالية، مما يمثل ارتفاع مؤشر الحركة التجارية والسكنية في ظل ما يحيط به من منشآت وخدمات متنوعة.

ودعت شركة "إتقان العقارية" من سبق لهم الحجز إلى مراجعة المكتب لاستكمال المبلغ المتبقي لإتمام الإفراغ.


ودعت الشركة المستثمرين والراغبين بالشراء إلى التواصل مع الشركة عبر مكتب المبيعات في المخطط أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية 920001019، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
02:13 PM

"إتقان العقارية" تعلن عن بدء الإفراغ في مخطط المنسك بأبها

يحوي 19 قطعة تجارية و65 سكنية مميزة.. فرصة استثمار  جذابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إتقان العقارية عن بدء الإفراغ واستمرار البيع في مخطط المنسك والذي تعود ملكيته لشركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، حيث تطرح "الراجحي" مجموعة من المنتجات العقارية المميزة في جميع أنحاء المملكة، بعد اكتمال جميع الخدمات اللازمة لتسهيل البناء والسكن في هذه المواقع، تقدم من خلالها خدمة كبيرة للمجتمع.


وتتضمن المنتجات مخطط المنسك في مدينة أبها، الذي يقع على مساحة إجمالية 120,872 متراً مربعاً ضمن حي المنسك بمدينة أبها "عروس المصايف"، ويحتوي على 19 قطعة تجارية و65 قطعة سكنية مميزة، على طريق أبوهريرة الرابط بين طريقي الملك فهد والملك عبدالله.

ويتكوّن المخطط من عدد من المرافق والقطع السكنية والتجارية والتعليمية والحدائق، ويعد فرصة سانحة للاستثمار في عروس المصايف؛ نظرًا لموقعه النموذجي، حيث يقع على الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى قربه من مطار أبها وجامعة الملك خالد ومجمعي الراشد وعسير مول ومناطق حيوية أخرى.

وتتنوع عروض الطرق داخل المخطط من ١٢ و١٥ و٢٠ و٣٠ و٤٠ وممرات جانبية، بالإضافة إلى طبيعة أرضه المستوية والتي يحيط بها أحياء سكنية مأهولة وذات كثافة سكنية عالية، مما يمثل ارتفاع مؤشر الحركة التجارية والسكنية في ظل ما يحيط به من منشآت وخدمات متنوعة.

ودعت شركة "إتقان العقارية" من سبق لهم الحجز إلى مراجعة المكتب لاستكمال المبلغ المتبقي لإتمام الإفراغ.


ودعت الشركة المستثمرين والراغبين بالشراء إلى التواصل مع الشركة عبر مكتب المبيعات في المخطط أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية 920001019، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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