شفاء 83 اليوم.. الرياض تتخطى حاجز الـ 500 في التعافي من كورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء في المملكة يبلغ 1490

تخطّت الرياض حاجز 500 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت اليوم 83 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في مدينة الرياض 521 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ 345، ثم جدة بـ 228 حالة، فيما توزعت الحالات الأخرى على 22 مدينة ومحافظة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد حتى اليوم بلغ 1490 حالة.