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آلاف السودانيين يتجهون إلى القصر الرئاسي قبل اجتماع "البرهان" و"حمدوك"

رددوا هتافات مناوئة لقائد الجيش

توجه آلاف المحتجين السودانيين في مسيرة صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، قبل اجتماع متوقع بين قائد الجيش

عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكر شاهد من "رويترز".

وبين الشاهد أن المتظاهرين رفعوا علم السودان وصور القتلى خلال الاحتجاجات على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، ورددوا هتافات ضد "البرهان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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آلاف السودانيين يتجهون إلى القصر الرئاسي قبل اجتماع "البرهان" و"حمدوك"
سبق

توجه آلاف المحتجين السودانيين في مسيرة صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، قبل اجتماع متوقع بين قائد الجيش

عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكر شاهد من "رويترز".

وبين الشاهد أن المتظاهرين رفعوا علم السودان وصور القتلى خلال الاحتجاجات على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، ورددوا هتافات ضد "البرهان".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
03:31 PM

آلاف السودانيين يتجهون إلى القصر الرئاسي قبل اجتماع "البرهان" و"حمدوك"

رددوا هتافات مناوئة لقائد الجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توجه آلاف المحتجين السودانيين في مسيرة صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، قبل اجتماع متوقع بين قائد الجيش

عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكر شاهد من "رويترز".

وبين الشاهد أن المتظاهرين رفعوا علم السودان وصور القتلى خلال الاحتجاجات على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، ورددوا هتافات ضد "البرهان".

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