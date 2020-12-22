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على مدار أسبوع.. وفاة أميركي كل 33 ثانية بسبب كورونا

رغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال عطلة نهاية العام

كشفت بيانات جديدة عن وفاة شخص على الأقل بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، كل 33 ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفاً في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر، بزيادة 6.7 بالمئة عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأميركية أيام الجمعة والسبت والأحد.

ووفق "سكاي نيوز" يشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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على مدار أسبوع.. وفاة أميركي كل 33 ثانية بسبب كورونا
سبق

كشفت بيانات جديدة عن وفاة شخص على الأقل بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، كل 33 ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفاً في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر، بزيادة 6.7 بالمئة عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأميركية أيام الجمعة والسبت والأحد.

ووفق "سكاي نيوز" يشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:34 AM

على مدار أسبوع.. وفاة أميركي كل 33 ثانية بسبب كورونا

رغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال عطلة نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات جديدة عن وفاة شخص على الأقل بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، كل 33 ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفاً في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر، بزيادة 6.7 بالمئة عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأميركية أيام الجمعة والسبت والأحد.

ووفق "سكاي نيوز" يشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.

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