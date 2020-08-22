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جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام

عبر الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية

نجح أطباء فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من العمر، من سيلان للسائل النخاعي من جهة الأنف اليسرى، بعد معاناة استمرت لمدة سبعة أعوام.

وذكر الفريق الطبي المعالج أنه بعد أن أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود ثقبين في عظام قاع الجمجمة مع هبوط للدماغ والسحايا، الثقبان في مناطق مختلفة جانبية وعميقة، الأول فوق العين والثاني في الامتداد والتجويف الجانبي للجيب الأنفي الوتدي العميق، ويحتاج التدخل الجراحي إلى تقنية عالية ودقة في العمل لتفادي حصول أي مضاعفات في أحد الثقبين.


وأكد الفريق المعالج أن الفحوصات كشفت أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يتعرض لحوادث، ولم يخضع لعمليات مسبقاً في الأنف أو الجيوب الأنفية، وتقرر إخضاع المريض لعملية جراحية تم من خلالها الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية من الأنف ومواد طبية صناعية أخرى.

ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي تعتبر من العمليات المعقدة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

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جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام
سبق

نجح أطباء فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من العمر، من سيلان للسائل النخاعي من جهة الأنف اليسرى، بعد معاناة استمرت لمدة سبعة أعوام.

وذكر الفريق الطبي المعالج أنه بعد أن أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود ثقبين في عظام قاع الجمجمة مع هبوط للدماغ والسحايا، الثقبان في مناطق مختلفة جانبية وعميقة، الأول فوق العين والثاني في الامتداد والتجويف الجانبي للجيب الأنفي الوتدي العميق، ويحتاج التدخل الجراحي إلى تقنية عالية ودقة في العمل لتفادي حصول أي مضاعفات في أحد الثقبين.


وأكد الفريق المعالج أن الفحوصات كشفت أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يتعرض لحوادث، ولم يخضع لعمليات مسبقاً في الأنف أو الجيوب الأنفية، وتقرر إخضاع المريض لعملية جراحية تم من خلالها الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية من الأنف ومواد طبية صناعية أخرى.

ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي تعتبر من العمليات المعقدة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
04:33 PM

جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام

عبر الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نجح أطباء فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من العمر، من سيلان للسائل النخاعي من جهة الأنف اليسرى، بعد معاناة استمرت لمدة سبعة أعوام.

وذكر الفريق الطبي المعالج أنه بعد أن أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود ثقبين في عظام قاع الجمجمة مع هبوط للدماغ والسحايا، الثقبان في مناطق مختلفة جانبية وعميقة، الأول فوق العين والثاني في الامتداد والتجويف الجانبي للجيب الأنفي الوتدي العميق، ويحتاج التدخل الجراحي إلى تقنية عالية ودقة في العمل لتفادي حصول أي مضاعفات في أحد الثقبين.


وأكد الفريق المعالج أن الفحوصات كشفت أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يتعرض لحوادث، ولم يخضع لعمليات مسبقاً في الأنف أو الجيوب الأنفية، وتقرر إخضاع المريض لعملية جراحية تم من خلالها الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية من الأنف ومواد طبية صناعية أخرى.

ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي تعتبر من العمليات المعقدة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

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