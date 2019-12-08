تجاهل الأزمة الخانقة لبلاده.. لبناني يدفع 600 ألف يورو ليقدم هدية لإسرائيل

تجاوب مع طلب منظمة يهودية

كشف عبد الله شاتيلا رجل الأعمال اللبناني-السويسري، اليوم (الأحد)، أنه اشترى مقتنيات تعود للزعيم النازي أدولف هتلر من دار للمزاد في ألمانيا ليمنحها إلى منظمة يهودية؛ بهدف "مكافحة معاداة السامية"، على حد وصفه متجاهلاً الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلاده، والتي اضطرتها إلى مناشدة الدول الأخرى لتمويل الاحتياجات الأساسية للبنانيين.

ودفع "شاتيلا" نحو 600 ألف يورو في مزاد علني نظم في 20 نوفمبر في ميونيخ الألمانية، مقابل ثماني قطع من مقتنيات هتلر، بينها قبعة قابلة للطي كان يرتديها الزعيم النازي.

وسيقدم "شاتيلا" المقتنيات إلى مركز المحرقة التذكاري "ياد فاشيم" في القدس المحتلة.

وذكر "شاتيلا" خلال مؤتمر صحافي في مكتب منظمة "كيرن هيسود" في القدس المحتلة، أن "قراره كان سهلاً للغاية بعدما رأى أنه من الظلم أن تقع هذه المقتنيات في الأيدي الخطأ".

من جهة أخرى، أشار مدير مركز "ياد فاشيم" أفنير شاليف، إلى أن المقتنيات لا تزال في ميونيخ وسيتم تسليمها لاحقًا للمركز.

وكانت الرابطة اليهودية الأوروبية قد لفتت انتباه "شاتيلا" إلى عملية البيع، بعدما علمت بالمزاد شبه السري وسعت إلى التأثير على الرأي العام.

و"شاتيلا" الذي ولد في بيروت لعائلة من صائغي المجوهرات المسيحيين وانتقل إلى سويسرا في سن الثانية، يعد من بين أغنى 300 شخص في سويسرا.