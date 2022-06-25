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"أمم إفريقيا": الظهور الأول للأسود "الكاميرونية" والمنتخب "الغاني"

في رحلة الحفاظ على اللقب والخوف من المفاجآت

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام منافساتها في مصر من 20 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك مباراتان.

الكاميرون - غينيا بيساو

الظهور الأول لفرق المجموعة السادسة، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض.

المنتخب الكاميروني هو بطل نسخة 2017 ومرشح بقوة للحفاظ على لقبه، علماً بأن المنتخب تقابل مع غينيا بيساو ثلاث مرات حققت فيهم الأسود الفوز جميعها.

منتخب غينيا بيساو يدخل المباراة على أمل الظهور بشكل مناسب في مباراة بالغة الصعوبة على أفراده.

غانا - بنين

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة، سبق وأن التقى المنتخبان مرتين بصورة رسمية فازت غانا في مباراة وبنين في أخرى.

لم يسبق للمنتخب البنيني أن عبر دور المجموعات طيلة مشاركاته في بطولات أمم إفريقيا.

سيدخل نجم المنتخب الغاني اسامواه جيان البطولة على أمل تحقيق رقم قياسي له حال تسجيله للأهداف، إذ سيكون سجل في عشر بطولات دولية مختلفة ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"أمم إفريقيا": الظهور الأول للأسود "الكاميرونية" والمنتخب "الغاني"
سبق

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام منافساتها في مصر من 20 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك مباراتان.

الكاميرون - غينيا بيساو

الظهور الأول لفرق المجموعة السادسة، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض.

المنتخب الكاميروني هو بطل نسخة 2017 ومرشح بقوة للحفاظ على لقبه، علماً بأن المنتخب تقابل مع غينيا بيساو ثلاث مرات حققت فيهم الأسود الفوز جميعها.

منتخب غينيا بيساو يدخل المباراة على أمل الظهور بشكل مناسب في مباراة بالغة الصعوبة على أفراده.

غانا - بنين

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة، سبق وأن التقى المنتخبان مرتين بصورة رسمية فازت غانا في مباراة وبنين في أخرى.

لم يسبق للمنتخب البنيني أن عبر دور المجموعات طيلة مشاركاته في بطولات أمم إفريقيا.

سيدخل نجم المنتخب الغاني اسامواه جيان البطولة على أمل تحقيق رقم قياسي له حال تسجيله للأهداف، إذ سيكون سجل في عشر بطولات دولية مختلفة ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:58 AM

"أمم إفريقيا": الظهور الأول للأسود "الكاميرونية" والمنتخب "الغاني"

في رحلة الحفاظ على اللقب والخوف من المفاجآت

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
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تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام منافساتها في مصر من 20 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك مباراتان.

الكاميرون - غينيا بيساو

الظهور الأول لفرق المجموعة السادسة، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض.

المنتخب الكاميروني هو بطل نسخة 2017 ومرشح بقوة للحفاظ على لقبه، علماً بأن المنتخب تقابل مع غينيا بيساو ثلاث مرات حققت فيهم الأسود الفوز جميعها.

منتخب غينيا بيساو يدخل المباراة على أمل الظهور بشكل مناسب في مباراة بالغة الصعوبة على أفراده.

غانا - بنين

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة، سبق وأن التقى المنتخبان مرتين بصورة رسمية فازت غانا في مباراة وبنين في أخرى.

لم يسبق للمنتخب البنيني أن عبر دور المجموعات طيلة مشاركاته في بطولات أمم إفريقيا.

سيدخل نجم المنتخب الغاني اسامواه جيان البطولة على أمل تحقيق رقم قياسي له حال تسجيله للأهداف، إذ سيكون سجل في عشر بطولات دولية مختلفة ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

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