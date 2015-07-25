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"سبق" تكشف حقيقة صورة "فندق المليون": منذ عام ولا يوجد حجز الآن

السعر الخيالي أثار ضجّة واسعة في وسائل التواصل في مصر والسعودية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة ومصر صورة تظهر قيمة حجز إقامة 6 ليالٍ بأحد منتجعات الساحل الشمالي في مصر، يبعد عن القاهرة 400 كم؛ حيث أثار السعر الخيالي ضجّة في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تجاوز المليون جنيه مصري أو ما يقارب الـ250 ألف ريال سعودي.

وتكشف الصورة من موقع "بوكينج" لحجز الغرف الفندقية، سعر الفيلا "بفندق العلمين سيدي عبد الرحمن، وهو تابع لشركة إعمار الإماراتية" بأكثر من مليون جنيه لفردين رفقة طفلين للإقامة بها لمدة 6 ليال شاملة الوجبات والضريبة".

"سبق" تواصلت مع مسؤول التسويق لفنادق إعمار بالمملكة العربية السعودية والبحرين محمد زين؛ حيث أكد أن الصورة المتداولة قديمة ونشرت منذ عام تقريبًا، ولا يوجد إمكانية في المنتجع حتى أول أكتوبر، القادم أي بعد 100 يوم.

ويقع فندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن ويبعد 30 كم عن مطار العلمين الدولي.

وحسب وسائل إعلام مصرية: علق العديد من مستخدمي "فيسبوك" من سعر الفيلا الخيالي؛ إذ قال رضا هلال: "دا لو سيدي عبد الرحمن نفسه موجود مش هيعجبه المبلغ دا".

وقال حساب يدعى "victor" عبر "تويتر": "فاضل فيلا واحدة يا جماعة الحقوا العرض بمليون جنيه وشامل الإفطار كمان"، أما حساب "soo" فعلّق: "6 أيام في فندق العالمين بمليون جنيه.. يا بلاش".

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

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"سبق" تكشف حقيقة صورة "فندق المليون": منذ عام ولا يوجد حجز الآن
سبق

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة ومصر صورة تظهر قيمة حجز إقامة 6 ليالٍ بأحد منتجعات الساحل الشمالي في مصر، يبعد عن القاهرة 400 كم؛ حيث أثار السعر الخيالي ضجّة في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تجاوز المليون جنيه مصري أو ما يقارب الـ250 ألف ريال سعودي.

وتكشف الصورة من موقع "بوكينج" لحجز الغرف الفندقية، سعر الفيلا "بفندق العلمين سيدي عبد الرحمن، وهو تابع لشركة إعمار الإماراتية" بأكثر من مليون جنيه لفردين رفقة طفلين للإقامة بها لمدة 6 ليال شاملة الوجبات والضريبة".

"سبق" تواصلت مع مسؤول التسويق لفنادق إعمار بالمملكة العربية السعودية والبحرين محمد زين؛ حيث أكد أن الصورة المتداولة قديمة ونشرت منذ عام تقريبًا، ولا يوجد إمكانية في المنتجع حتى أول أكتوبر، القادم أي بعد 100 يوم.

ويقع فندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن ويبعد 30 كم عن مطار العلمين الدولي.

وحسب وسائل إعلام مصرية: علق العديد من مستخدمي "فيسبوك" من سعر الفيلا الخيالي؛ إذ قال رضا هلال: "دا لو سيدي عبد الرحمن نفسه موجود مش هيعجبه المبلغ دا".

وقال حساب يدعى "victor" عبر "تويتر": "فاضل فيلا واحدة يا جماعة الحقوا العرض بمليون جنيه وشامل الإفطار كمان"، أما حساب "soo" فعلّق: "6 أيام في فندق العالمين بمليون جنيه.. يا بلاش".

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
05:04 PM

"سبق" تكشف حقيقة صورة "فندق المليون": منذ عام ولا يوجد حجز الآن

السعر الخيالي أثار ضجّة واسعة في وسائل التواصل في مصر والسعودية

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خالد خليل - الرياض
0
1,277

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة ومصر صورة تظهر قيمة حجز إقامة 6 ليالٍ بأحد منتجعات الساحل الشمالي في مصر، يبعد عن القاهرة 400 كم؛ حيث أثار السعر الخيالي ضجّة في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تجاوز المليون جنيه مصري أو ما يقارب الـ250 ألف ريال سعودي.

وتكشف الصورة من موقع "بوكينج" لحجز الغرف الفندقية، سعر الفيلا "بفندق العلمين سيدي عبد الرحمن، وهو تابع لشركة إعمار الإماراتية" بأكثر من مليون جنيه لفردين رفقة طفلين للإقامة بها لمدة 6 ليال شاملة الوجبات والضريبة".

"سبق" تواصلت مع مسؤول التسويق لفنادق إعمار بالمملكة العربية السعودية والبحرين محمد زين؛ حيث أكد أن الصورة المتداولة قديمة ونشرت منذ عام تقريبًا، ولا يوجد إمكانية في المنتجع حتى أول أكتوبر، القادم أي بعد 100 يوم.

ويقع فندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن ويبعد 30 كم عن مطار العلمين الدولي.

وحسب وسائل إعلام مصرية: علق العديد من مستخدمي "فيسبوك" من سعر الفيلا الخيالي؛ إذ قال رضا هلال: "دا لو سيدي عبد الرحمن نفسه موجود مش هيعجبه المبلغ دا".

وقال حساب يدعى "victor" عبر "تويتر": "فاضل فيلا واحدة يا جماعة الحقوا العرض بمليون جنيه وشامل الإفطار كمان"، أما حساب "soo" فعلّق: "6 أيام في فندق العالمين بمليون جنيه.. يا بلاش".

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