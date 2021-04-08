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وزارة الاتصالات و"جمعية ماجد" تعززان التعاون

في إطار جهود دعم أنشطة مجتمع الأعمال الرقمي

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية لدعم أنشطة مجتمع الأعمال الرقمي.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، ومدير الجمعية همام خالد زارع؛ إلى توفير إطار للتعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت المذكرة تركيز كل من الوزارة والجمعية على عدد من الموضوعات ذات الصلة بدعم أنشطة ريادة الأعمال الرقمية، ومن ضمنها إطلاق حاضنات ومسرعات أعمال لرواد الأعمال الرقميين بالمملكة، ورفع الوعي من خلال البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة، إضافةً إلى تحفيزهم واستقطاب الشباب السعودي إلى هذه المجالات الخصبة والواعدة عبر إطلاق حزمة مسابقات ذات جوائز قيمة، كما سيعمل الطرفان من خلالها على تقديم الدعم الإداري والاستشارات للشركات الناشئة العاملة في المجالات الرقمية بتخصصاتها المختلفة.

يشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر يحقق الوصول إلى اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام، ومن ثَمَّ مستقبل أفضل للمملكة.

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وزارة الاتصالات و"جمعية ماجد" تعززان التعاون
سبق

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية لدعم أنشطة مجتمع الأعمال الرقمي.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، ومدير الجمعية همام خالد زارع؛ إلى توفير إطار للتعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت المذكرة تركيز كل من الوزارة والجمعية على عدد من الموضوعات ذات الصلة بدعم أنشطة ريادة الأعمال الرقمية، ومن ضمنها إطلاق حاضنات ومسرعات أعمال لرواد الأعمال الرقميين بالمملكة، ورفع الوعي من خلال البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة، إضافةً إلى تحفيزهم واستقطاب الشباب السعودي إلى هذه المجالات الخصبة والواعدة عبر إطلاق حزمة مسابقات ذات جوائز قيمة، كما سيعمل الطرفان من خلالها على تقديم الدعم الإداري والاستشارات للشركات الناشئة العاملة في المجالات الرقمية بتخصصاتها المختلفة.

يشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر يحقق الوصول إلى اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام، ومن ثَمَّ مستقبل أفضل للمملكة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
05:43 PM

وزارة الاتصالات و"جمعية ماجد" تعززان التعاون

في إطار جهود دعم أنشطة مجتمع الأعمال الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية لدعم أنشطة مجتمع الأعمال الرقمي.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، ومدير الجمعية همام خالد زارع؛ إلى توفير إطار للتعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت المذكرة تركيز كل من الوزارة والجمعية على عدد من الموضوعات ذات الصلة بدعم أنشطة ريادة الأعمال الرقمية، ومن ضمنها إطلاق حاضنات ومسرعات أعمال لرواد الأعمال الرقميين بالمملكة، ورفع الوعي من خلال البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة، إضافةً إلى تحفيزهم واستقطاب الشباب السعودي إلى هذه المجالات الخصبة والواعدة عبر إطلاق حزمة مسابقات ذات جوائز قيمة، كما سيعمل الطرفان من خلالها على تقديم الدعم الإداري والاستشارات للشركات الناشئة العاملة في المجالات الرقمية بتخصصاتها المختلفة.

يشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر يحقق الوصول إلى اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام، ومن ثَمَّ مستقبل أفضل للمملكة.

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