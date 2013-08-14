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"الآسيوي": الفرج أفضل لاعب في لقاء الهلال والأهلي

أسهم في تأهُّل فريقه لمواجهة الاتحاد

تم اختيار سلمان الفرج، لاعب الهلال العائد من الإصابة، والمبتعد عن ملامسة الكرة لأكثر من 8 أشهر، بوصفه أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي (بملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء) ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي خسرها الهلال بهدف دون مقابل، إلا أن الهلال كان قد حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في لقاء الذهاب 4/ 2؛ ليضرب موعدًا أمام نظيره الاتحاد في لقاء قمة سعودية بنكهة آسيوية.

وكان الفرج قد لعب الـ90 دقيقة أمام الأهلي، وأسهم في صناعة اللعب بأكثر من كرة لهداف الفريق "قوميز"، وقام بالسيطرة على منطقة المناورة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي": الفرج أفضل لاعب في لقاء الهلال والأهلي
سبق

تم اختيار سلمان الفرج، لاعب الهلال العائد من الإصابة، والمبتعد عن ملامسة الكرة لأكثر من 8 أشهر، بوصفه أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي (بملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء) ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي خسرها الهلال بهدف دون مقابل، إلا أن الهلال كان قد حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في لقاء الذهاب 4/ 2؛ ليضرب موعدًا أمام نظيره الاتحاد في لقاء قمة سعودية بنكهة آسيوية.

وكان الفرج قد لعب الـ90 دقيقة أمام الأهلي، وأسهم في صناعة اللعب بأكثر من كرة لهداف الفريق "قوميز"، وقام بالسيطرة على منطقة المناورة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
11:20 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:46 AM

"الآسيوي": الفرج أفضل لاعب في لقاء الهلال والأهلي

أسهم في تأهُّل فريقه لمواجهة الاتحاد

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
1,991

تم اختيار سلمان الفرج، لاعب الهلال العائد من الإصابة، والمبتعد عن ملامسة الكرة لأكثر من 8 أشهر، بوصفه أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي (بملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء) ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي خسرها الهلال بهدف دون مقابل، إلا أن الهلال كان قد حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في لقاء الذهاب 4/ 2؛ ليضرب موعدًا أمام نظيره الاتحاد في لقاء قمة سعودية بنكهة آسيوية.

وكان الفرج قد لعب الـ90 دقيقة أمام الأهلي، وأسهم في صناعة اللعب بأكثر من كرة لهداف الفريق "قوميز"، وقام بالسيطرة على منطقة المناورة.

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53.8 مليار

31 يوليو
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