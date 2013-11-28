النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جبر الخواطر".. لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي المصري مع مؤمن زكريا

خلال احتفالات التتويج بكأس دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك

أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية لافتة نالت استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدّموا كأس دوري أبطال إفريقيا لزميلهم مؤمن زكريا؛ الذي يعاني مرضاً مزمناً.

وتداول مغرّدون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق محمد الشناوي؛ وهو يقدّم لقب البطولة الإفريقية التاسع لزكريا؛ بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق محمود الخطيب؛ قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.

وبحسب "سي إن إن العربية" أعرب عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه، أمس الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.

ويعاني زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019؛ ما أدى إلى فسخ إعارته إلى نادي أُحد السعودي وحرمه المشاركة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جبر الخواطر".. لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي المصري مع مؤمن زكريا
سبق

أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية لافتة نالت استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدّموا كأس دوري أبطال إفريقيا لزميلهم مؤمن زكريا؛ الذي يعاني مرضاً مزمناً.

وتداول مغرّدون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق محمد الشناوي؛ وهو يقدّم لقب البطولة الإفريقية التاسع لزكريا؛ بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق محمود الخطيب؛ قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.

وبحسب "سي إن إن العربية" أعرب عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه، أمس الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.

ويعاني زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019؛ ما أدى إلى فسخ إعارته إلى نادي أُحد السعودي وحرمه المشاركة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
12:36 PM

"جبر الخواطر".. لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي المصري مع مؤمن زكريا

خلال احتفالات التتويج بكأس دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,746

أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية لافتة نالت استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدّموا كأس دوري أبطال إفريقيا لزميلهم مؤمن زكريا؛ الذي يعاني مرضاً مزمناً.

وتداول مغرّدون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق محمد الشناوي؛ وهو يقدّم لقب البطولة الإفريقية التاسع لزكريا؛ بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق محمود الخطيب؛ قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.

وبحسب "سي إن إن العربية" أعرب عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه، أمس الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.

ويعاني زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019؛ ما أدى إلى فسخ إعارته إلى نادي أُحد السعودي وحرمه المشاركة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,166
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,604

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة