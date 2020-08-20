"إغاثي الملك سلمان" يقدم معدات الأطراف الصناعية في تعز ومأرب
المرحلة الثانية من مشروع العلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، شاحنتين تحويان معدات ومستلزمات خاصة بالأطراف الصناعية لمركزي الأطراف الصناعية بمحافظتي تعز ومأرب بهدف رفع جاهزيتهما وتمكينهما لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.
وأشاد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عبدالرقيب محرز، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة المقدم للقطاع الصحي في اليمن من خلال مساندته المستمرة للمؤسسات الصحية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.
"إغاثي الملك سلمان" يقدم معدات الأطراف الصناعية في تعز ومأرب
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-20
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، شاحنتين تحويان معدات ومستلزمات خاصة بالأطراف الصناعية لمركزي الأطراف الصناعية بمحافظتي تعز ومأرب بهدف رفع جاهزيتهما وتمكينهما لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.
وأشاد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عبدالرقيب محرز، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة المقدم للقطاع الصحي في اليمن من خلال مساندته المستمرة للمؤسسات الصحية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:09 PM
"إغاثي الملك سلمان" يقدم معدات الأطراف الصناعية في تعز ومأرب
المرحلة الثانية من مشروع العلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، شاحنتين تحويان معدات ومستلزمات خاصة بالأطراف الصناعية لمركزي الأطراف الصناعية بمحافظتي تعز ومأرب بهدف رفع جاهزيتهما وتمكينهما لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.
وأشاد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عبدالرقيب محرز، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة المقدم للقطاع الصحي في اليمن من خلال مساندته المستمرة للمؤسسات الصحية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ستستهدف 3.500 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.