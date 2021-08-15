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"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين

متوعدة المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء التسجيل لدى الهيئة

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين.

وتشمل تلك الاشتراطات عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإلغاء التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، والتي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشددت الهيئة على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها اليوم 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.

وأشارت في بيانها إلى أنها تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة "ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية" المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.

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"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين
سبق

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين.

وتشمل تلك الاشتراطات عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإلغاء التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، والتي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشددت الهيئة على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها اليوم 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.

وأشارت في بيانها إلى أنها تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة "ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية" المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
04:55 PM

"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين

متوعدة المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء التسجيل لدى الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين.

وتشمل تلك الاشتراطات عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإلغاء التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، والتي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشددت الهيئة على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها اليوم 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.

وأشارت في بيانها إلى أنها تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة "ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية" المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.

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