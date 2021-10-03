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بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية

منافسة مع الهند.. و"بن سليم" يوضح أسباب ارتباط اسم المملكة بالتقنية الجديدة

أكد سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أن "هايبرلوب"، التقنية التي يمكنها نقل الركاب بسرعة الصاروخ؛ قد تصبح حقيقة قبل عام 2030؛ مشيرًا إلى أن أول دولة ستدشن هذه التقنية ستكون السعودية أو الهند.

ويتم حاليًا تطوير نظام النقل عالي السرعة الذي يمكن أن يخفض أوقات الرحلات بين المدن إلى أقل من نصف ساعة من قِبَل العديد من الشركات؛ بما في ذلك "Virgin Hyperloop"، التي تمتلك فيها شركة تشغيل الموانئ ومقرها دبي حصة الأغلبية.

ووفقًا لتقارير هندية، قال "بن سليم": إن "هايبرلوب" سنراه في السعودية في الوقت الحالي أو في الهند، وارتبط اسم المملكة بتلك التقنية الجديدة؛ حيث وقّعت وزارة النقل السعودية، عقدًا مع شركة "فيرجن هايبرلوب" في مطلع عام 2020، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبر لوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة.

وتقوم شركة (Virgin Hyperloop) ببناء نظام نقل يمكنه دفع كبسولات الركاب أو البضائع بسرعات تزيد على 1000 كيلومتر في الساعة، أو أسرع بثلاث مرات من السكك الحديدية عالية السرعة وأكثر من عشر مرات أسرع من السكك الحديدية التقليدية؛ حيث جمعت الشركة اعتبارًا من عام 2020، أكثر من 400 مليون دولار من المستثمرين؛ بما في ذلك موانئ دبي العالمية.

وكانت شركة (Virgin Hyperloop) قد أعلنت عام 2019 عن دراسة لبناء أطول موقع اختبار "هايبرلوب في العالم، بطول 35 كيلومترًا في المملكة العربية السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة؛ لتقليل وقت السفر؛ ليس فقط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء مجلس دول التعاون الخليجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية
سبق

أكد سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أن "هايبرلوب"، التقنية التي يمكنها نقل الركاب بسرعة الصاروخ؛ قد تصبح حقيقة قبل عام 2030؛ مشيرًا إلى أن أول دولة ستدشن هذه التقنية ستكون السعودية أو الهند.

ويتم حاليًا تطوير نظام النقل عالي السرعة الذي يمكن أن يخفض أوقات الرحلات بين المدن إلى أقل من نصف ساعة من قِبَل العديد من الشركات؛ بما في ذلك "Virgin Hyperloop"، التي تمتلك فيها شركة تشغيل الموانئ ومقرها دبي حصة الأغلبية.

ووفقًا لتقارير هندية، قال "بن سليم": إن "هايبرلوب" سنراه في السعودية في الوقت الحالي أو في الهند، وارتبط اسم المملكة بتلك التقنية الجديدة؛ حيث وقّعت وزارة النقل السعودية، عقدًا مع شركة "فيرجن هايبرلوب" في مطلع عام 2020، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبر لوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة.

وتقوم شركة (Virgin Hyperloop) ببناء نظام نقل يمكنه دفع كبسولات الركاب أو البضائع بسرعات تزيد على 1000 كيلومتر في الساعة، أو أسرع بثلاث مرات من السكك الحديدية عالية السرعة وأكثر من عشر مرات أسرع من السكك الحديدية التقليدية؛ حيث جمعت الشركة اعتبارًا من عام 2020، أكثر من 400 مليون دولار من المستثمرين؛ بما في ذلك موانئ دبي العالمية.

وكانت شركة (Virgin Hyperloop) قد أعلنت عام 2019 عن دراسة لبناء أطول موقع اختبار "هايبرلوب في العالم، بطول 35 كيلومترًا في المملكة العربية السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة؛ لتقليل وقت السفر؛ ليس فقط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء مجلس دول التعاون الخليجي.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:32 PM

بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية

منافسة مع الهند.. و"بن سليم" يوضح أسباب ارتباط اسم المملكة بالتقنية الجديدة

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خالد علي - الرياض
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10,345

أكد سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أن "هايبرلوب"، التقنية التي يمكنها نقل الركاب بسرعة الصاروخ؛ قد تصبح حقيقة قبل عام 2030؛ مشيرًا إلى أن أول دولة ستدشن هذه التقنية ستكون السعودية أو الهند.

ويتم حاليًا تطوير نظام النقل عالي السرعة الذي يمكن أن يخفض أوقات الرحلات بين المدن إلى أقل من نصف ساعة من قِبَل العديد من الشركات؛ بما في ذلك "Virgin Hyperloop"، التي تمتلك فيها شركة تشغيل الموانئ ومقرها دبي حصة الأغلبية.

ووفقًا لتقارير هندية، قال "بن سليم": إن "هايبرلوب" سنراه في السعودية في الوقت الحالي أو في الهند، وارتبط اسم المملكة بتلك التقنية الجديدة؛ حيث وقّعت وزارة النقل السعودية، عقدًا مع شركة "فيرجن هايبرلوب" في مطلع عام 2020، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبر لوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة.

وتقوم شركة (Virgin Hyperloop) ببناء نظام نقل يمكنه دفع كبسولات الركاب أو البضائع بسرعات تزيد على 1000 كيلومتر في الساعة، أو أسرع بثلاث مرات من السكك الحديدية عالية السرعة وأكثر من عشر مرات أسرع من السكك الحديدية التقليدية؛ حيث جمعت الشركة اعتبارًا من عام 2020، أكثر من 400 مليون دولار من المستثمرين؛ بما في ذلك موانئ دبي العالمية.

وكانت شركة (Virgin Hyperloop) قد أعلنت عام 2019 عن دراسة لبناء أطول موقع اختبار "هايبرلوب في العالم، بطول 35 كيلومترًا في المملكة العربية السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة؛ لتقليل وقت السفر؛ ليس فقط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء مجلس دول التعاون الخليجي.

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